LG má lednici, která umí měnit barvu. Zároveň ukáže obsah bez otevírání dveří

Chladnička LG s přídomkem MoodUP nabízí unikátní LED panely

Můžete je ovládat z telefonu a ledničku proměnit v domácí diskotéku

Cena je ale odpovídající technologickému pokroku – 129 tisíc korun

LG patří k největším výrobcům kuchyňských spotřebičů na českém trhu. Obzvlášť oblíbené jsou korejské firmy obecně u ledniček. A právě v toto segmentu LG nedávno uvedlo svou zatím nejlépe vybavenou novinku – chladničku amerického typu jménem MoodUP. Ani moc nepřeháníme, když řekneme, že tato lednice vám z bytu udělá diskotéku.

Co umí lednice LG?

Celý název zní LG GMV960NNME a jde o lednici amerického typu bez ledovače se čtyřmi dveřmi. A design je v tomto případě mnohem důležitější než ostatní funkce. Horní pravé křídlo dveří je opatřeno technologií InstaView. To znamená, že část dveří je transparentně prosklená a vy vidíte dovnitř i bez toho, abyste museli otevírat dveře.

Stačí zaklepat na sklo, uvnitř chladničky se rozsvítí a vy okamžitě vidíte část toho, co chladicí prostor ukrývá. Tento systém snižuje spotřebu energie a minimalizuje únik chladného vzduchu, což je výhodné pro uchovávání čerstvosti potravin. Technologie je velmi oblíbená, vesměs je ale celkem dost rozšířená a LG ji nabízí i u výrazně levnějších chladniček, například i pod hranicí 40 tisíc korun.

Diskotéka nejen v kuchyni

Co je ale rozhodně nové a neokoukané, to je rozhraní MoodUP, podle kterého nová lednice dostala své jméno. To představuje inovativní přístup k designu a funkčnosti domácích spotřebičů. Díky předním panelům vybaveným barevnými LED světly dokáže uživatel měnit vzhled chladničky podle vlastních preferencí nebo nálady (odtud „mood up“).

Prakticky všechna zbývající křídla dveří kromě toho s InstaView disponují LED panely, které umí na povel měnit barvu. Ve vypnutém stavu je horní část lednice tmavá a dolní světlá. Rozsvítit ji však můžete dle vlastních preferencí prakticky libovolně.

Barvy regulujete v aplikaci LG ThinQ, kterou můžete na mobilu s Androidem či iOS používat pro správu své chytré domácnosti od LG. Zde v aplikaci můžete také aktivovat režim Párty. Chladnička má totiž zabudovaný reproduktor, umí tedy přehrávat muziku z vašeho telefonu a předvádět světelnou show v závislosti na hudbě, která zrovna hraje.

Další výbava

Technologická stránka LG MoodUp však nezůstává pozadu. Systém NatureFresh zajišťuje optimální uchovávání potravin díky rovnoměrnému proudění vzduchu a stabilním teplotám, čímž prodlužuje jejich čerstvost. Tato technologie minimalizuje kolísání teplot, které by mohlo vést k rychlejšímu znehodnocení potravin.

Kromě toho se LG zaměřuje i na udržitelnost, jak také jinak. Nejen u tohoto modelu výrobce klade důraz na odolnost a dlouhou životnost. LED panely mají garantovanou výdrž zhruba deset let a materiál dveří je navržen tak, aby odolal běžným nárazům. Chladnička se tak stává nejen funkčním, ale i esteticky působivým doplňkem pro moderní domácnosti, které vyhledávají chytré neokoukané řešení.

Doplníme, že celkový objem činí 617 litrů (384 litrů lednice a 233 litrů mrazák), spadá do energetické třídy E (kvůli LED světlům jak jinak také) a podporuje jak Wi-Fi, tak i chytrou diagnostiku problémů pomocí aplikace ThinQ. K lednici dostanete 2 boxy na zeleninu, 4 police z tvrzeného skla, a 12 průhledných košů, z nichž polovinu využijete do mrazáku. Rozměry celého stroje činí 186,5 × 91,4 × 68,7 centimetru.

Cena a dostupnost

LG nabízí speciální osvětlenou ledničku GMV960NNME „MoodUP“ na svém vlastním e-shopu, ale také u vybraných prodejců. Cena je prakticky jednotná, a sice 129 tisíc korun včetně DPH.

Jde nejen o nejdražší chladničku od společnosti LG, ale i jednu z nejdražších vůbec. Zároveň hovoříme o pokrokovém zařízení, protože ledničku opevněnou skleněnými pláty s LED panely ještě nikdo nepřinesl. LG se průkopnictví evidentně vůbec nebojí.