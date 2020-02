LG a Samsung prý pracují na přenosných monitorech pro smartphony

LG a Samsung údajně pracují na přenosných monitorech pro své smartphony s pracovním označením Cloud Tops. Určeny by měly být pro ty, kteří chtějí s displejem telefonu pracovat na větší ploše a nechtějí investovat do laptopů.

Druhý zmíněný jihokorejský technologický gigant má pro tento účel již nějakou dobu řešení v podobě dokovací stanice DeX, ta však vyžaduje připojení k desktopovému displeji nebo laptopu. Jeho přenosný monitor by tak měl být evolucí tohoto přístupu.

Obrazovka od Samsungu by se měla nazývat DeXbook, mít úhlopříčku 14,1 palce a rozlišení Full HD, baterii s kapacitou 10 000 mAh a vážit méně než kilogram. Verze od LG v tuto chvíli údajně nemá název, ale měla by disponovat stejnou úhlopříčkou a rozlišením, poloviční kapacitou baterie, vážit 1,3 kg a mít tloušťku jen 9 mm, takže by se měla snadno vejít do každého batohu.

Oba výrobci podle informací webu sammobile.com plánují svá zařízení začít masově vyrábět ve druhém kvartálu roku a uvést je na trh v následujícím čtvrtletí. DexBook by prý mohl stát někde mezi 339–423 dolary (v přepočtu zhruba 7 800–9 700 korun), u druhé obrazovky se web o ceně nezmiňuje.