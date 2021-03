Letos stále výřez, příští rok průstřel. iPhone čeká designová proměna a možná i ohnutí

Jak budou vypadat letošní iPhony? Zatím to vypadá, že se od těch loňských příliš lišit nebudou. Podle nejnovějšího reportu uznávaného informátora Ming-Chi Kua budou vypadat prakticky stejně jako loni, největší změny se odehrají pod kapotou. Na designové novinky si budeme muset počkat do příštích let.

Letos opět kvarteto modelů

Podle Ming-Chi Kua letos Apple opět představí čtyři iPhony, a to ve stejných úhlopříčkách jako loni. Přestože se iPhone 12 mini údajně prodává mizerně, Apple tento přístroj nechá ještě minimálně jednu generaci žít. Vrcholové modely s přídomkem Pro se mohou těšit na efektivnější 120Hz LTPO displej a také na lepší širokoúhlou kameru se světelností f/1.8 a autofokusem. Všechny chystané iPhony mají být rovněž vybaveny novým 5G modemem Qualcomm Snapdragon X60, který bude díky 5nm výrobnímu procesu menší a efektivnější.

Letošní iPhony se také mají těšit na větší kapacitu akumulátorů, kvůli kterým mají být podzimní jablečné telefony o něco těžší. Místo pro větší baterie vznikne integrací slotu na SIM přímo na základní desku a také díky zmenšení některých komponent TrueDepth kamery. Její zmenšení má být patrné i navenek, výřez pro Face ID kamerku bude o něco užší.

Kuo se paradoxně nezmiňuje o poddisplejové čtečce otisků prstů, kterou ostatní zdroje považují za jasnou věc. Podle Kua nedojde ani k integraci čtečky otisků prstů do zamykacího tlačítka, jak tomu je u loňského iPadu Air. Nedočkáme se ani spekulovaného iPhone bez fyzických portů, všechny letošní iPhony si údajně ponechají Lightning. Na USB-C máme rovněž zapomenout, jeho implementaci do iPhonů neplánuje Apple vůbec, zejména kvůli menší kontrole a nižší voděodolnosti.

Příští rok s „průstřelem“

Podle Kua Apple na letošní rok neplánuje žádný iPhone SE, nejdříve se jej máme dočkat v první polovině příštího roku; měl by mít stejný design jako současný 4,7“ iPhone SE, hlavní novinkou má být nový čipset s podporou sítí 5G.

Zajímavější budou ale bezesporu iPhony chystané na podzim příštího roku. U nich se prý Apple hodlá zbavit výřezu pro TrueDepth kameru a nahradit ji průstřelem. Ten však údajně nemusí být slučitelný s technologií Face ID, se kterou se tak možná Apple po letech rozloučí a nahradí ji právě poddisplejovou čtečkou otisků prstů. Zda se tak stane u všech modelů, nebo pouze u části, prý rozhodne schopnost výrobců dodávat displeje.

Ohebný displej za dva roky?

Další zajímavá informace přišla ve spojení s „ohebným“ iPhonem. Na něm Apple skutečně pracuje, nicméně dočkat bychom se jej měli až v roce 2023. Zařízení by v rozloženém stavu mělo disponovat 7,5 a 8palcovým displejem. Zda se produkt skutečně povede uvést na trh ale do jisté míry záleží na vývoji a testování v tomto roce. Pokud vše nepůjde podle plánu a objeví se při vývoji komplikace, může projekt nabrat další zpoždění, případně být zcela odložen.