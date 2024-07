Letní slevy v PlayStation Store: bojovky pro více hráčů, Avatar i superlevná indie pecka

Hledáte zajímavé slevy na hry pro PlayStation 5 a 4?

S výhodnou slevou můžete získat například bojovky Mortal Kombat 1 či Tekken 8

Doporučujeme však i indie sci-fi záležitost jménem Pacific Drive

Léto je v odvětví videoher dost často obdobím také obřích slev. Nejinak je tomu i letos. V průběhu celého července nabízí japonská společnost Sony ve svém obchodu s digitálními kopiemi her celou řadu zajímavých slevových akcí. My jsme nepřeberné množství slev prošli za vás a vybrali jsme ty největší pecky, o kterých se vyplatí minimálně popřemýšlet.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro konzole PlayStation atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na PlayStation Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v PlayStation Store ve vaší konzoli. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Sony, nejčastěji PlayStation 4 nebo 5. Ceny uvádíme přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodě.

Mortal Kombat 1

Sleva: 60 % (původní cena 1 799 Kč, nyní 719,60 Kč)

Žánr: bojovka

bojovka Hodnocení Metacritic: 83/100

83/100 Platnost slevy: do 1. srpna 2024

Zatím poslední přírůstek do ikonické bojové ságy – Mortal Kombat 1 – patří k hrám, které byste si měli pořídit hned, protože sleva bude co nevidět pryč. Jde o ideální zábavu pro dlouhé večery, pokud chcete hrát s kamarády na jednom gauči, přes internet, anebo zlepšovat své bojovníky v solo bitvách.

V základu hra nabízí 22 bojovníků, dalších 15 coby nový typ Kameo zápasníků a dalších 5 coby DLC postavy. Nejnovější titulu série nabízí to, co znají hráči původních her, tedy brutální souboje na život a na smrt, včetně brutalit a léty osvědčených fatalit, kdy soupeře naprosto nekonvenčním způsobem odpravíte ze světa. Pro fanoušky série naprostá povinnost!