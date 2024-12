Lenovu unikl notebook s rolovacím displejem. Podívejte se na detailní obrázky

Takto bude vypadat první notebook s rolovacím displejem

Na veletrhu CES jej bude prezentovat Lenovo

Pravděpodobně se nebude jednat o koncept, ale o hotové zařízení určené do prodeje

Krátce poté, co dozní novoroční ohňostroje, proběhne v Las Vegas tradiční veletrh spotřební elektroniky CES 2025. V jeho průběhu bude odhalena řada nových produktů a technologických ukázek, které se v budoucnu teprve reálnými produkty stanou. Čínské Lenovo kupříkladu do Las Vegas přiveze počítač ThinkBook Plus, který jako první využije rolovací displej.

Lenovo ThinkBook Plus: malý i velký displej v jednom

Notebook s rolovacím displejem není u Lenova žádnou novinkou, poprvé jej čínská firma na ukázala ve formě konceptu v roce 2023 na veletrhu MWC. Po dvou letech je zřejmě Lenovo připravené dostat toto zařízení na trh – informátor Evan Blass (@evleaks) zveřejnil tiskové snímky hotového počítače, který údajně ponese jméno ThinkBook Plus 6. generace.

Chystaný ThinkBook bude na první pohled vypadat jako klasický notebook – že se nejedná o klasický stroj, prozradí tlustší víko a široké rámečky okolo displeje. Ty totiž budou zároveň sloužit jako „kolejnice“, ve kterých bude jezdit rolovací displej vysouvající se směrem vzhůru.

Díky tomuto mechanismu půjde obrazovku zhruba o třetinu zvětšit. V roztaženém stavu tak bude mít displej tvar obdélníku postaveného na výšku. Ze zveřejněných snímků je patrné, že systém Windows se bude chovat tak, jako by se jednalo o dvě samostatné obrazovky položené nad sebou – uživatel tak bude moci například na jednom „virtuálním“ displeji vyhledávat informace na internetu a na druhém sledovat video na YouTube.

Koncept rolovacího notebooku z roku 2023

ThinkBook 6. generace bude rozhodně pozoruhodné zařízení, byť nepochybně zatížené několika kompromisy – rolovací displej bude měkký, a tedy náchylný k poškození, víko displeje bude těžké, takže se počítač bude s větším náklonem displeje převažovat, a cena rozhodně také nebude lidová.

Výbavu chystaného počítače zatím neznáme, z renderů dokonce nelze vyčíst ani porty – na pravé straně pravděpodobně žádné nebudou. Na pravém boku je pouze patrná dotyková ploška, která bude zřejmě sloužit jako vypínací tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů. Klávesnice obsahuje dedikovanou klávesu Copilot, tudíž je pravděpodobné, že chystaný ThinkBook bude spadat do kategorie počítačů Copilot+ PC.