Lenovo ThinkBook Plus: zevnitř barevný 13,3“ displej, zvenku e-ink

Veletrh CES přinesl spoustu zajímavých novinek od Lenova. Jednou z nich je i notebook ThinkBook Plus, který překvapuje tím, že má na vnější straně víka umístěný e-ink displej.

Lenovo ThinkBook Plus: zevnitř barevný displej, zvenku e-ink

ThinkBook Plus na první pohled vypadá jako klasický notebook s 13,3“ Full HD displejem. Horní a boční rámečky jsou příjemně tenké, ovšem ten spodní je přímo gigantický; do počítače by se klidně vešel větší displej s odlišným poměrem stran. Přítomnost rámečku patrně souvisí s umístěním techniky pro oba displeje.





Ten vnější je typu e-ink a má úhlopříčku 10,8“. Nad displejem se nachází dotyková plocha, která reaguje nejen na prst, ale také na přiloženy stylus. Na vnější displej lze zapisovat poznámky (synchronizované přímo do OneNote), může zobrazovat události v kalendáři, informace o počasí apod. Nechybí ani integrovaná čtečka elektronických knih od Amazonu, takže ThinkBook Plus lze používat i jako obří čtečku ebooků.

ThinkBook Plus pohání desátá generace procesorů Intel Core, v nejvyšší konfiguraci lze dosadit až Core i7 s 16 GB RAM a 512 GB paměť. Na těle se nachází dvě plnohodnotná USB-A, jedno USB-C a HDMI. Nechybí ani čtečka otisků prstů a stereoreproduktory. Kapacitou akumulátoru či výdrží se Lenovo nepochlubilo.

Cena a dostupnost

Lenovo ThinkBook Plus půjde do prodeje v březnu za cenu startující na 1 199 USD (asi 27 tisíc korun bez DPH).