Lenovo Legion Phone Duel 2: je to ještě smartphone, nebo kapesní herní konzole?

Pokud jste fanoušky herních smartphonů a pokukujete po novém zařízení, můžete si do výběru přidat další kousek. Po letošních jarních telefonech Red Magic 6 Pro, ASUS ROG Phone 5 a Black Shark 4 Pro nyní přichází další herní bestie a opět se jedná o přehlídku těch nejdivočejších parametrů v jedné krabičce. Přivítejte Lenovo Legion Duel 2.

Lenovo Legion Duel 2: konstrukce navržená pro pohodlné hraní

Představená novinka není na první pohled úplně běžný telefon. Ani ostatní smartphony sice nevypadají nijak obyčejně, ovšem Lenovo udělalo ještě pár kroků navíc. Namísto pouhého doplnění RGB prvků nebo triggerů má Legion Duel 2 zcela unikátní konstrukci, která je přizpůsobena maximálnímu komfortu při hraní.

Jelikož se většina „velkých“ her hraje v režimu na šířku, došlo u Lenova k netradičnímu rozmístění prvků – veškerá výpočetní výbava se ukrývá uprostřed telefonu, přičemž tuto část zevnějšku telefonu reprezentuje vystouplý modul obsahující ventilátor, RGB logo a čočky fotoaparátu. Po stranách od tohoto modulu jsou pak umístěny dvě baterie, což má hned několik výhod – telefon je v ruce vyvážený a baterie do rukou nehřejí tolik jako výpočetní jednotka uprostřed.

Ve znamení dvojek

Dva akumulátory jsou také jedním z důvodů, proč má smartphone v názvu slovo Duel. Dvojek totiž na telefonu najdeme víc než dost – dvě baterie, dva ventilátory, dva haptické motory, dva páry ultrazvukových postranních tlačítek, dvě citlivé dotykové plochy na zádech, stereo reproduktory a dokonce i dva nabíjecí porty USB-C.

Dva jsou také zadní fotoaparáty, hlavní má rozlišení 64 Mpx, širokoúhlá kamerka je pak 16megapixelová. Nejzajímavější je bezesporu selfie kamerka, kterou Lenovo umístilo do zamykacího tlačítka na pravé straně. Tam se nachází ve formě výsuvného fotomodulu, přičemž výhodu tohoto nezvyklého umístění ocení především ti, co při hraní rádi streamují svoji tvář. Selfie kamera je postavena na 44Mpx snímači od Samsungu.

Perfektní podívaná

Herní smartphone také vyžaduje perfektní displej, což Lenovo v tomto případě splňuje do puntíku. Použitý AMOLED panel má úhlopříčku 6,92“, Full HD+ rozlišení, vysoký jas 1300 nitů a také vysokou obnovovací frekvenci 144 Hz. Rekordní je pak obnovovací frekvence dotykové vrstvy, která snímá prst uživatele ve frekvenci 720 Hz. Dotyková plocha navíc obsahuje dvě oblasti, které reagují na úroveň tlaku.

Displej obklopují symetrické rámečky, přičemž díky výsuvné selfie kamerce nebylo nutné dělat do zobrazovače výřezy nebo otvory. Pod panel se vešla optická čtečka otisků prstů, v rámečku nad a pod displejem zase najdeme široké výdechy stereo reproduktorů s certifikací Dolby Atmos.

Dobře uchlazený Snapdragon

Lenovo Legion Duel 2 pohání čipset Qualcomm Snapdragon 888, který je chlazen jak pasivní chladicí komorou, tak aktivním systémem Twin Turbo Fan. Ten dokáže použitý čipset uchladit až o 40 procent lépe než běžné smartphony. Spodní ventilátor nasává horký vzduch, prohání jej přes měděný chladič a vypouští jej druhým ventilátorem ven. Čipset je v telefonu doplněn o 12, 16 nebo 18 GB RAM, úložiště může mít kapacitu až 512 GB.

The Ultimate Gaming Phone!

Watch this video on YouTube

Turbo nabíjení dvěma kabely najednou

Další specialitou tohoto telefonu je nabíjení; telefon totiž obsahuje hned dva USB-C konektory – jeden na spodní straně, druhý pak nalevo uprostřed, což je výhodnější umístění při hraní her. Použít však můžete oba najednou (dodávaná nabíječka má dvě zdířky) a využít tak rekordně rychlé nabíjení s výkonem 90 Wattů. Z nuly do 100 procent tak dokážete nabít duální 5500mAh akumulátor za pouhou půlhodinu. V systému si však můžete nastavit i režimy pro optimalizaci nabíjení pro zajištění co nejdelší životnosti akumulátorů.

Bezdrátové nabíjení chybí, stejně tak musíme zapomenout na sluchátkový jack, slot na paměťové karty nebo zvýšenou odolnost vůči vodě a prachu. Mimochodem fyzická odolnost také není nic, v čem by tento telefon exceloval, což dokazuje devastující test youtubera JerryRigEverything.

The coolest phone I've ever broken - Legion Duel Phone 2

Watch this video on YouTube

Cena a dostupnost

Lenovo Legion Phone Dual 2 bude dostupný v černé nebo bílé barvě, tento měsíc půjde do prodeje v Číně, do Evropy se dostane v květnu letošního roku. Cena za variantu 12/256 GB je stanovena na 799 EUR (asi 20 700 korun), verzi s 16 GB RAM a 512GB úložištěm seženete za 999 EUR (asi 16 tisíc korun). Cena varianty s 18 GB RAM je zatím neznámá.