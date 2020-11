Lamborghini začalo prodávat sluchátka. Budou mít také tak božský zvuk jako auta od Lamba?

Když se řekne Lamborghini, asi každého z vás napadne nějaký model od této automobilky, ať už jde o Diablo, Aventador, Huracán nebo třeba Urus. Avšak dát si do souvislosti s touto italskou společností sluchátka, to nenapadne asi nikoho. A přece jen je to realita!

Lamborghini se spojilo se společností Master & Dynamic a výsledkem jsou nejen náhlavní, ale také pecková sluchátka s logem italské automobilky. Náhlavní sluchátka jsou k dispozici v různých barevných kombinacích, stejně jako ta pecková. Nabízejí aktivní potlačení okolního hluku a na jedno nabití slibují výdrž až 24 hodin.

Podobně jako AirPods Pro nabízejí pecková sluchátka od Lamborghini aktivní potlačení hluku a samozřejmě se vkládají do obalu, který sluchátka nabíjí. Kapacita baterie v obalu poslouží na 40 hodin přehrávání hudby. Po 15 minutách nabíjení můžete sluchátka aktivně využívat dalších pět hodin. Nechybí ani voděodolnost s certifikací IPX5. Prodej odstartoval 20. listopadu a to na oficiálním online obchodě Lamborghini nebo na stránkách Master & Dynamic.

Náhlavní sluchátka vás vyjdou na 609 usd, tedy více jak 13 tisíc korun. Za peckovou variantu zaplatíte 396 usd, necelých devět tisíc korun.