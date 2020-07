Lákavé nabídky na Google Play: přehled aplikací a her, které jsou dočasně zdarma (8. díl)

Google Play je obří obchod s aplikacemi pro zařízení s operačním systémem Android. Stejně jako v běžných obchodech, i tady se občas objeví akční nabídky a dnes vám dáme tipy na ty nejlepší. Opět je k dostání velké množství her a aplikací zdarma a další jsou k dostání s výraznou slevou.

Ve výběru tohoto týdne najdete aplikace pro domácí cvičení, Genetic Helper pomůže studentům medicíny, zkontrolujete si podrobnosti WiFi připojení a jeho bezpečnosti. Her je opět více než aplikací a jsou zde velmi oblíbené herní tituly s výraznými slevami a na své si přijdou milovníci hororových příběhů, zombies i logických her.

Aplikace, které jsou nyní zdarma 🤑

Pro studenty biologie nebo nadšence do genetiky se bude hodit aplikace Genetic Helper. Transkripce DNA je zdlouhavý proces, se kterým může tato appka pomoci. Zkoušky i zbytek školních povinností už má většina studentů již za sebou, ale do zásoby pro další semestry to jistě v telefonu své místo najde. Navíc je momentálně Genetic Helper zcela zdarma a díky akci ušetříte zhruba 20 korun.

Jedna z nejoblíbenějších aplikací pro domácí posilování a cvičení je na omezenou dobu zdarma. Home Workouts Gym Pro je svým vzhledem starší aplikací, ale to nic nemění na tom, že si ji stáhlo přes půl milionu spokojených uživatelů a vývojář se o aplikaci neustále stará. Ke všem cvikům je detailní popis a pro některé z nich existují i 3D ukázková videa. Cvičení probíhá bez nutnosti dalšího vybavení a posilovat tak budete se svojí váhou. Za ušetřených 50 Kč si můžete koupit třeba něco pro své zdraví.

Aplikace ve slevě 📱

Pokud vám nevyhovuje stávající galerie pro fotky, můžete sáhnout po placené verzi PhotoMap Pro. Ta je propojena s mapou, která ukazuje, kde jste pořídili jaké fotky. Po mapě si pak můžete prohlížet veškerá místa i s nabídkou fotografií. Jedná se o velmi specifickou aplikaci, která má podobné funkcionality jako například Časová osa od Google Photos. I s 50% slevou je investice 55 korun rozporuplná, ale cestovatelům může udělat radost nový formát ukládání fotografií.

WiFi používá každý z nás a bez ní bychom si život dokázali jen těžko představit. Dvě aplikace níže slouží pro správu, kontrolu a testování WiFi připojení. Pokud jste v novém prostředí, kde jste se ještě k WiFi nepřihlásili, je test bezpečnosti připojení k internetu rozumnou volbou. Obě aplikace navíc nestojí více než 30 Kč a jejich sleva tak činí téměř 50 %.

Hry, které jsou nyní zdarma 💰

Dva herní tituly s podobným tématem jsou právě teď zcela zdarma. Dead Bunker 2 a Stone of Souls jsou hry, ve kterých procházíte temným bunkrem a podzemím. V obou případech na vás čeká hororová atmosféra a budete muset bojovat s nepřáteli a nejlépe je porazit. Obě hry jsou nyní zdarma a na obou ušetříte zhruba 20 korun.

Mezi hry, u kterých si procvičíte mozek, se řadí tři následující tipy. Rychlou matikou budete trénovat pohotovou reakci a vaše mozkové závity dostanou zabrat. Puzzle jsou barevně odlišené a první kola by teoreticky mohla být vhodná i pro děti. Posledním tipem je královská hra – šachy. Zde jsou posunuty na jiný level a jsou ve 3D. Právě šachy v běžném režimu stojí nejvíce peněz, ale díky akci máte všechny tři hry zcela zdarma.

Hry ve slevě 🎮

Kiwanuka je jednoduchá, ale působivá hra s povedenou grafikou, ve které musíte přivést obyvatele krystalové oblasti do bezpečí. Na cestě můžete použít různé speciální pomůcky k překonání nástrah a překážek. Svoji úroveň si vždy můžete zálohovat na cloud. Pokud si tedy koupíte nový telefon, nemusíte začínat od prvního kola. Hra má velmi kladné hodnocení a přes 10 tisíc stažení. Místo 110 Kč po omezenou dobu zaplatíte polovinu.

Hra 2048 se již stala legendou a do oběhu se dostala velká spousta jejích klonů. Jedním z těch nejpovedenějších se stala hra Threes!, která podle recenzí původní hru dokonce překonává. Přes 100 tisíc stažení a téměř plné hodnocení zajistí dobrý zážitek ze hry, ve které musíte spojovat trojky do větších a větších čísel. V případě této hry je sleva opravdu výrazná. V běžném režimu stojí hra téměř 160 Kč, ale v aktuální slevě vás přijde na 28 korun.

Jednou z mála her, které najdete v češtině, je Golf Peaks. V této hře musíte překonávat hory hraním golfu. Využijete u toho svůj rozum, představivost a je pro vás přichystáno 120 úrovní. Tato hra byla dokonce oceněna v žebříčku Google Play Store a o jejích kvalitách tak není pochyb. Vývojáři navíc zmiňují, že 1 % z celkového zisku věnují nadaci ochrany zvířat v Polsku. Za hru zaplatíte necelou padesátikorunu.