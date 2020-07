Lákavé nabídky na Google Play: přehled aplikací a her, které jsou dočasně zdarma (7. díl)

Google Play je obří obchod s aplikacemi pro zařízení s operačním systémem Android. Stejně jako v běžných obchodech, i tady se občas objeví akční nabídky a dnes vám dáme tipy na ty nejlepší. Opět je k dostání velké množství her a aplikací zdarma a další jsou k dostání s výraznou slevou.

Půlka týdne s sebou přinesla i slevy a akce na Google Play Store. Úplně zdarma si tak můžete stáhnout VPN, přehrávač hudby, pár logických her a ve slevě najdete další spoustu všech možných nástrojů, her, vychytávek a aplikací. Všechny nabídky jsou časově omezené a mohou kdykoli skončit. Dejte nám do komentářů vědět, jakou appku jste si dnes z našeho výběru stáhli vy a podělte se o své zkušenosti. Aplikace, které jsou nyní zdarma 🤑 VPN-ky jsou oblíbeným nástrojem poslední doby a vzhledem k otázkám bezpečnosti na internetu je tento trend pochopitelný. Díky virtuální privátní síti můžete také přistupovat k obsahu, který je exkluzivní pro jednotlivé části světa. VPN Proxy Master 2020 vás normálně přijde na 170 Kč, ale po omezenou dobu je ke stažení zcela zdarma. Free for All VPN - Paid VPN Proxy Master 2020 Autor: SnowBerry Cena: zdarma Každý z nás má denně spoustu práce a na některé důležité věci se občas zapomene. Todo Task Reminder vás upozorní na blížící se úkoly a připomínky, které máte v plánu. Na Google Play má tato appka více než 100 tisíc stažení a většina recenzí je kladná. Navíc v těchto dnech místo 50 korun nezaplatíte vůbec nic.

Vypne se vám obrazovka přesně v ten moment, kdy to nejméně potřebujete? Na některých telefonech můžete nastavit, že se vám při používání některých aplikací nezhasne displej. Nebo si můžete pomoct aplikací Screen On. Na ní si pak stačí zvolit aplikace, u kterých se má displej zůstat aktivní po neomezenou dobu. Omezený je však čas, kdy je tato appka ke stažení zdarma. Podle zdrojů by měla sleva končit za 6 dní.