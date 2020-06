Lákavé nabídky na Google Play: přehled aplikací a her, které jsou dočasně zdarma

Google Play je obří obchod s aplikacemi pro zařízení s operačním systémem Android. Stejně jako v běžných obchodech, i tady se občas objeví akční nabídky a dnes vám dáme tipy na ty nejlepší. Opět je k dostání velké množství her a aplikací zdarma a další jsou k dostání s výraznou slevou.

Přes víkend se opět v obchodě Google Play dočkalo slevy velké množství her a aplikací. Některé jsou dokonce úplně zdarma a my jsme vybrali ty, které jsou podle nás nejzajímavější. Minule se nám stalo, že akce skončila dříve, než se původně očekávalo.

Věříme, že dnes bude vše v pořádku a budeme rádi za vaši zpětnou vazbu. Dnes si můžete vybrat z hudebního přehrávače, správce souborů s AI, kalkulačky pro finance, kurzů cizího jazyka a k dispozici je i velké množství zajímavých her.

Aplikace, které jsou nyní zdarma 📱

Hned první aplikace je opět po omezenou dobu zcela zdarma a využijí ji především muzikanti a hudebníci. Aplikace My Sheet Music dokáže papírové noty naskenovat a uložit do digitální podoby. Pokud se vám z nějakého důvodu líbí hudba, kterou někdo hraje, a má u sebe zrovna noty, můžete si je uložit do svého telefonu.

Jedná se tak o nástroj pro velmi specifické události a pro velkou část bude tato aplikace bezcenná. Můžete ji ale doporučit někomu z okolí, komu by se mohla hodit. Místo 80 Kč za ni teď nedáte ani korunu.

Nezanedbatelnou částku ušetříte stažením aplikace ET Music Player Pro. Běžně stojí 120 Kč, ale nyní je po omezenou dobu zdarma. Jedná se o propracovaný hudební přehrávač, který nabízí široké možnosti roztřídění skladeb, ukrývá ekvalizér a speciální funkce zvyšuje hlasitost již stažených skladeb. Velká část populace nyní hudbu poslouchá online, ale stále se najde řada lidí, kteří na své stažené playlisty nedají dopustit. Právě pro ně je aplikace ET Music Player Pro.

Dosti šílenou částku běžně stojí 90X Duplicate Remover. Jedná se o nástroj pro správu souborů za 280 Kč. Ten však funguje na principu umělé inteligence a pomáhá mazat dokumenty, fotografie a soubory, které máte v telefonu dvakrát. Tato aplikace má téměř 2 tisíce recenzí, které jsou z většiny kladné. Za téměř tři stovky se umělá inteligence na mazání souborů doporučuje těžko. S výraznou slevou už to jde líp a napište nám, jestli by to stálo i za plnou cenu.

Spánek je pro každého z nás důležitou částí života a s aplikací Luci jej můžete sledovat. Při aktivaci večer dokáže nahrávat různé zvuky, které vydáváte ze spaní, analyzovat je a pomůže vám vzpomenout si na sny, zapsat si je a v konečném důsledku je také ovládat. Tomu se říká lucidní snění a jsou lidé, kteří to zvládají bez aplikace.

Pro zbytek, kteří chtějí lépe poznat své sny, je Luci. Sám jsem nedávno zkusil podobnou aplikaci a byl jsem překvapený, kolik a co všechno jsem za jednu noc řekl. Je docela vtipné, co se přes noc člověku honí hlavou a jak dokáže mluvit ze spaní.

Aplikace, které jsou nyní ve slevě 🎮

Ba Financial Calculator je podivuhodným nástrojem pro finanční trhy. Velká část z nás (včetně mě) nebudou jejímu využití zcela rozumět, ale pro řadu lidí může být velmi cenným pomocníkem. S touto kalkulačkou samozřejmě můžete řešit i vcelku běžné matematické příklady a vhod přijdou i vědecké funkce. Ze zhruba 150 Kč je nyní zlevněna na třetinu a lehkou matikou tak vypočítáte, že se jedná o výraznou slevu.

EasyJoin je nástrojem pro komunikaci mezi různými uživateli. Můžete jej využít v práci, doma s rodinou nebo mezi telefonem a počítačem. I přes slevu stojí tato aplikace přes 250 korun, ale podle recenzí uživatelů se investice vyplatí. Skrze aplikaci můžete volat, přenášet soubory z telefonu do PC, psát SMS zprávy a to vše s kýmkoli na světě. Kladnou recenzi má EasyJoin i od xda-developers, a to už je velmi vážená skupina odborníků.

Zvládnout přes aplikaci výuku angličtiny, španělštiny nebo jiného evropského jazyka je už dnes vcelku běžnou záležitostí. Pokud máte rádi cizí jazyky a výzvy, zkuste se naučit přes mobil korejsky. Po úspěšném absolvování kurzu budete moct překládat tiskové zprávy jihokorejského Samsungu a k sledování online konferencí tohoto technologického giganta nebudete potřebovat titulky. Navíc je nyní cena snížena o polovinu na konečných 55 Kč.

Hry zdarma 💰

Pro toho, kdo by si chtěl vyzkoušet některé z tankových bitev druhé světové války, je nachystána hra Concrete Defence. V ní je skryto přes 40 map založených na reálných podkladech míst, kde se bitvy odehrály. K dispozici je také velké množství modelů tanků, různé možnosti opevnění a bombardérů, které mají vzhled založený na reálných strojích 2. světové války.

Grafika zpracování už sice za moderními tituly pokulhává, ale pro ty, co se zajímají o světové války, to může být zajímavé zpestření hraní na smartphonu. Navíc ušetříte dvacku, kterou můžete utratit za něco jiného.

Kdo si chce zahrát hru s velmi výrazným retro vzhledem, je pro něj určen FillField. Jedná se o puzzle s až vtipně zastaralým designem, ve které nečekejte žádné složité 3D animace. S nadsázkou se tak dá říci, že tento herní titul zvládne bez problému téměř každý telefon. Cílem hry je dostat celé pole do požadovaného vzhledu za pomoci spínačů v poli. Na výběr jsou dvě barvy, takže herní zážitek je zcela jistě zajištěn. Běžně stojí hra 20 korun, ale nyní je po omezenou dobu zdarma.

Přes půl milionu stažení a více než 30 tisíc hodnocení získala hra Animal Forest. Jedná se o zábavu spíše pro mladší děti, které mají za úkol se postarat o zvířata v imaginárním lese. Vzhled lesa můžete upravovat dle své libosti a za různé soutěže můžete dostat vylepšení a dopřát zvířatům zvláštní péči. Hra je zřejmě časově náročná a bude tím pravým pro menší děti, které mají vztah k přírodě. Nyní je hra zcela zdarma, ale běžně byste za ni zaplatili něco málo přes 100 Kč.

Chtěli jste se někdy stát podnikatelem? Na YouTube a internetu obecně se zcela jistě nachází velká spousta návodů na to, jak začít a být úspěšný. Nebo můžete vyzkoušet hru Freelancer Simulator, která vás hrou naučí spravovat vlastní byznys. Hra má více než 100 tisíc stažení a nyní je k dispozici zcela zdarma. I za běžnou cenu 20 korun se jedná o výhodnou koupi.

Hry ve slevě 🤑

Potřebujete si procvičit svoji zásobu anglických slov? Hra CrossWords je pro vás tou vhodnou volbou a styl hry budete jistě znát ze spousty deskových her. Zároveň si procvičíte své znalosti a pořádně tak zapojíte mozkové závity. V rámci hry je připraveno téměř 4000 slov, které se vyskytují v hracím poli. Můžete si také zvolit úroveň obtížnosti a při hraní vás může doprovázet hudba. Za tuto hru dáte ve slevě zhruba 20 Kč místo původních 40 Kč.

Beholder 2 je hra s velmi kladným hodnocením a zajímavým příběhem. Ten se odehrává v totalitním režimu a vy máte jako začínající pracovník na ministerstvu za úkol se dostat v kariéře co nejdále. Hra je zajímavá tím, že má více konců a každé rozhodnutí ovlivňuje to, jak skončí zrovna vaše hra.

Tento herní titul láká i svým vzhledem, který se od ostatních her poměrně výrazně odlišuje. S cenou 120 Kč se jedná o hru, kterou budete muset před koupí zvážit. Běžná cena je však téměř dvojnásobná – 220 Kč.