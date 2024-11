Lákavá nabídka Tesly: kupte si v Evropě do konce roku tento model a máte nabíjení zdarma

Automobilka Tesla se rozhodla ke konci roku podpořit prodej Modelu Y zajímavým marketingovým tahem. Zákazníkům nabídne na celý rok nabíjení na Superchargerech zcela zdarma. Nabídka by údajně měla platit pro celou Evropu, takže radovat se mohou i zájemci z Česka.

Jedná se o poměrně limitovanou nabídku co se času týče. Pro uplatnění tohoto štědrého bonusu je totiž nezbytné, aby objednání i doručení vozu proběhlo ještě letos, tedy do 31. prosince. Tesla přitom tuto nabídku nijak viditelně nepromuje na svých webových stránkách a jediná oficiální zmínka se (v době psaní článku) nacházela na síti X.com.

1 year of free Supercharging

All you have to do is order & take delivery of your Model Y before Dec 31

— Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) November 8, 2024