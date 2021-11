Láká vás Sonos či Voix? Vyzkoušejte si jejich produkty v prvním českém obchodě

Lákali vás prémiové produkty značek Sonos či Voix, ale bez vyzkoušení jste je nechtěli objednávat? Nyní máte příležitost si výrobky obou firem vyzkoušet. Showroom s prémiovým audio a video vybavením Voix Audio & Cinema a značka Sonos spojují své síly a otevírají v centru Prahy prostor s názvem SONOS I VOIX.

Nový koncept nabídne všem milovníkům kvalitního zvuku a obrazu možnost vyzkoušet kompletní portfolio značky Sonos a současně nakoupit v jejím prvním oficiálním obchodě.

„Naším cílem je vytvořit ve Voix prostor pro všechny, kdo mají rádi kvalitní obraz a zvuk. Snažíme se proto na jednom místě představit ty nejlepší značky z oboru a umožnit našim klientům skutečný zážitek. Možnost otestovat si jednotlivé výrobky přímo v našich poslechových místnostech je ideálním způsobem, jak zjistit, které řešení je pro ně to nejlepší,“ říká Jan Hanuš, retail manager ve Voix.

„Sonos patří mezi absolutní světovou špičku all-in-one řešení domácích kin a multiroom ozvučení a my jsme o zařazení výrobků této značky do našeho portfolia opravdu moc stáli. Velikost našeho showroomu nám nakonec umožnila jít ještě o krok dále a otevřít u nás první oficiální obchod značky Sonos v České republice,“ dodává.

Přímo v SONOS I VOIX je k poslechu nainstalovaná sestava pro domácí kino založená na produktech Sonos, která je složená ze soundbaru, prostorových reproduktorů a dvou subwooferů.

„Voix se kromě ozvučení určenému k poslechu zaměřuje na ozvučení domácích kin a multiroom ozvučení,“ říká Jan Hanuš. „Sonos představuje v tomto segmentu prémiovou kvalitu za dostupnější cenu než některé jiné značky, které nabízíme, a my věříme, že právě to zákazníci ocení. Přidání značky Sonos do našeho portfolia představuje také možnost nabídnout naše služby širší skupině potenciálních klientů,“ dodává. K poslechu je připravena také kombinace Sonos Five společně s gramofonem nebo vestavné reproduktory Sonos Architectural.

Prostor SONOS I VOIX najdete na adrese Dušní 3 na Praze 1. Otevřeno má od pondělí do pátku od 10:00 do 19:00, případně v soboty od 12:00 do 18:00.