Lahůdka pro sběratele. Parádní retro konzole SuperStation One vás vrátí do časů PS1

Společnost Retro Remake spustila předobjednávky parádní retro konzole SuperStation One

Díky unikátnímu hardwaru si na ní zahrajete hry nejen z PS1, ale také z NES či Segy Saturn

Potěší skvělá konektivita i tři barevné varianty včetně efektní průsvitné modré

Společnost Retro Remake, která se dosud zabývala výhradně výrobou herního příslušenství, spustila předobjednávky své vůbec první plnohodnotné herní konzole s názvem SuperStation One. Z pohledu designu jde o napodobeninu původního PlayStationu, konkrétně zaoblené varianty PS One. Takzvanou Founders edici už si zájemci rozebrali. Standardní verzi ale v předprodeji stále pořídíte, a to za zvýhodněnou cenu 179,99 dolarů (cca 4300 korun). S dodáním se podle výrobce počítá nejpozději na čtvrtý kvartál letošního roku, poté bude konzole o 45 dolarů dražší.

SuperStation One: návrat do minulosti

Na první pohled vypadá SuperStation One jako obyčejná, byť věrná napodobenina PS One, které nechybí rozhraní pro připojení originálního ovladače či odpovídající sloty na paměťové karty. Na konzoli si však zahrajete nejen tituly z PS1, ale také z Atari 5200, NES či Segy Saturn. Umožňuje to speciálně navržený hardware, který nemá být pouhým emulátorem, ale svým fungováním se skutečně blíží všem výše uvedeným zařízením.

Zájemci mohou vybírat ze tří barevných variant – černé, šedé a efektní průsvitné modré. Potěší i poměrně bohatá konektivita, která čítá tři USB-A porty, ethernetový port, napájecí USB-C port či NFC, s jehož pomocí můžete spouštět některé hry. Přímo v balení se kromě HDMI a USB-C kabelů navíc nachází ještě 64GB paměťová karta.

Bohatá konektivita

Jako správnou retro konzoli připojíte SuperStation One i k obrazovkám staršího data výroby, a to včetně CRT. Výrobce totiž konzoli vybavil řadou video výstupů, konkrétně jde o HDMI, VGA, DIN10 i kompozitní a komponentní výstupy pro analogový přenos videa. Zvuk můžete přenášet pomocí 3,5mm jacku či výstupu pro digitální audio. Ke konzoli si navíc můžete přikoupit i chystaný rozšiřující modul, který přidává diskovou mechaniku, interní slot na SSD disk s rozhraním M.2 a čtyři další USB-A porty.