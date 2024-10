Koupí Tesla konkurenční automobilku Rivian? Elon Musk přišel s překvapivou odpovědí

S blížícími se volbami amerického prezidenta kampaň graduje a do politických meetingů se zapojil i sám Elon Musk. Není žádným tajemstvím, že dlouhodobě podporuje Donalda Trumpa, spolu s ním se tedy účastní hned několika setkání na území Pensylvánie. Ačkoliv tématem diskuzí bývá především politika, občas se účastníci Muska ptají i na záležitosti týkající se jeho firem, především tedy Tesly.

Jeden z návštěvníků setkání se Muska zeptal, proč nechce koupit Rivian. Musk na otázku zareagoval slovy: „Přeji jim vše nejlepší. Doufám, že se jim bude dařit. Automobilový průmysl je velmi složité odvětví. Jen dvě americké automobilky dosud nezkrachovaly: Ford a Tesla. Rivian čekají těžké časy, konkurence je velmi silná. Tesla uspěla především díky vyřešení dvou velkých výzev. První z nich je elektrifikace a druhá autonomní řízení. Bez těchto řešení by Tesla neuspěla.“

Ačkoliv Rivian je oproti Tesle stále drobek, v USA už má své jméno a musíme zmínit, že na trhu je již několik let. Nedávno dokonce uvedl celou generaci nových produktů a svou novou platformu, která má snížit náklady i zjednodušit celý výrobní proces.

Elon Musk was asked tonight why @Tesla hasn't bought Rivian:

"I wish them the best. I hope they do well. The car industry is a very difficult industry. There's only two U.S. car companies that haven't gone bankrupt and that's Ford and Tesla. Rivian's going to have a hard time.… pic.twitter.com/yzgSlKkpTs

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 19, 2024