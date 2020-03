Koronavirus zpozdí aktualizace některých Nokií na Android 10. Kterých modelů se to týká?

Nemoc COVID-19 zasahuje nepříjemně i do světa smartphonů. Za poslední měsíc byla zrušena spousta tiskových konferencí, kvůli karanténám je značně omezena výroba telefonů a jejich komponent, a zdá se, že ani vývoj softwaru neprobíhá podle plánu. Tedy alespoň u HMD Global.

Co se týče rychlosti aktualizací na novější verze systému Android, je HMD Global na špičce pelotonu, ovšem kvůli koronaviru musí vydání Androidu 10 pro některé své telefony odložit. Oproti původnímu předpokladu byl update Nokie 2.2 posunutý ze začátku na konec prvního čtvrtletí, aktualizace modelů Nokia 2.3, 3.2, 4.2, 6.2, 7.2, 3.1 Plus a 8 Sirocco se odkládá na přelom prvního a druhého kvartálu a konečně modely Nokia 5.1 Plus a 1 Plus se dočkají až někdy v druhém čtvrtletí.