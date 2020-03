Koronavirus vs. nové iPhony: ovlivní současný stav premiéru nových modelů?

Pandemie nemoci COVID-19 dělá vrásky na čele i takovým gigantům jako je Apple. Kalifornská firma se potýká s nedostatkem iPhonů, takže musí omezovat jejich prodej, kromě toho je také nejistá jarní premiéra levných modelů iPhone 9 a 9 Plus. Způsobí výpadek výroby i odklad podzimních modelů?

Továrny už brzy pojedou naplno, ale budou mít zákazníci zájem?

Podle agentury Bloomberg by neměla být tradiční podzimní keynote nijak ohrožena, neboť nový koronavirus se podařilo dostat v Číně pod kontrolu. Tamní výrobní závody se pomalu vrací do plného provozu, Foxconn chce například začít normálně fungovat koncem března. Apple obvykle začíná s masovou produkcí podzimních iPhonů v květnu, což znamená, že by jejich výroba neměla být ovlivněna. Nutno však podotknout, že situace z hlediska nemoci COVID-19 je poměrně nepředvídatelná a situace se může kdykoliv změnit.

Pandemie se navíc jen výrobců, ale i zákazníků. Dá se předpokládat, že nás čeká období utahování opasků, což se v prodejích nejen iPhonů, ale elektroniky obecně, rozhodně projeví. Apple tak bude muset u nových iPhonů dokázat, že upgrade ze stávajících modelů za to opravdu stojí; v rukou bude mít zbraně jako podpora 5G nebo speciální 3D kamera.