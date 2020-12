Konečně! Windows 10 pro ARMové procesory se naučily emulovat 64bitové aplikace

Apple do dvou let přejde s celým svým počítačovým portfoliem na vlastní procesory postavené na architektuře ARM, což se nepochybně promítne do celého počítačového světa. Systém Windows zatím svět ARMu spíše oťukává, ovšem dá se předpokládat, že se na jablečné vlně také sveze. Nové optimalizované aplikace vycházejí pro obě platformy zároveň (alespoň ty od Adobe), a u těch „starých“ si lze vypomoci emulací.

Na ARMových Windows jde konečně emulovat 64bitové aplikace

Windows 10 pro ARMové procesory uměly dosud emulovat pouze 32bitové x86 aplikace, což bylo dosti omezující. Někteří vývojáři již přestaly 32bitové aplikace vyvíjet a podporovat, a proto se majitelé zařízení jako je např. Surface Pro X museli bez těchto aplikací zcela obejít, nebo sáhnout po některé starší 32bitové verzi. To se však brzy změní.

Microsoft v tomto týdnu konečně uvolnil aktualizaci, která instalaci 64bitových x86 aplikací na ARMových Windows umožňuje. Bohužel tato aktualizace je prozatím dostupná pouze v Dev kanále Insider programu, a proto redmondští upozorňují, že některé aplikace ještě nemusí fungovat stoprocentně.

Doufejme, že testování nebude trvat příliš dlouho, aby se emulace 64bitových x86 aplikací dostala i do ostré verze, neboť se dá počítat s tím, že ARMových počítačů s Windows bude přibývat. I z tohoto důvodu Microsoft vyzývá vývojáře, aby své aplikace optimalizovali pro architekturu ARM64, aby na těchto zařízeních mohly běžet nativně. Ještě by to chtělo nějaký pořádný ARMový čipset, který by mohl směle konkurovat Apple M1.