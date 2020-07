Konečně! OnePlus bude mít na českém a slovenském trhu oficiální distribuci

Na tuhle zprávu fanoušci značky OnePlus čekali několik let. Jak informoval server TechArena.cz, v průběhu tohoto měsíce by se v České republice a na Slovensku měly smartphony tohoto výrobce začít prodávat rámci oficiální distribuce. Tu bude zajišťovat společnost TCCM, která má s distribucí telefonů nejrůznějších značek bohaté zkušenosti.

Už nyní se TCCM stará například o distribuci značek Nokia, Honor či Cat, a v minulosti tato firma na český přivedla firmy jako HTC či Coolpad. Informaci o zahájení oficiální distribuce na LinkedInu potvrdil přímo Kamil Vacek. Česká republika a Slovensko ale nebudou jediné země, do kterých TCCM bude produkty OnePlus dovážet. V rámci CEE regionu je v plánu dalších 8 zemí včetně Rakouska.

Pokud jste si smartphone od OnePlus chtěli pořídit, jedinou možnou cestou bylo objednat si jej ze stránek OnePlus.net. To se ale nyní změní a telefony budou dostupné u vybraných českých prodejců. Pro českého (a slovenského) zákazníka to znamená nejen lepší dostupnost produktů, ale také lepší servisní podporu.

Jedním z prvních smartphonů, které bychom si na českém trhu mohli koupit, by mohl být chystaný OnePlus Nord. Ten slibuje návrat ke kořenům značky a hlavním lákadlem by měla být nízká cena. Dostupné by dále mohly být modely OnePlus 8 a OnePlus 8 Pro.