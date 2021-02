Konečně kompaktní Android? Asus chystá „prcka“ se Snapdragonem 888

Apple iPhone 12 mini měl být prodejním trhákem. Dlouhou dobu jsme totiž slyšeli fanoušky, kteří chtěli vrátit zpátky kompaktní telefony. Jenže zmenšená verze iPhonu 12 se údajně prodává tak špatně, že Apple zvažuje ukončení jeho výroby. Představení tohoto prcka v minulém roku však v některých společnostech zanechalo dojem, že menší telefony opět zažijí boom. Kromě Sony by to podle posledních zpráv mohl být i nečekaný konkurent – tchajwanský Asus.

O Sony již nedávno kolovaly spekulace, že by se mohla vrátit řada Compact. Fanoušky však zklame informace, že by mělo jít o základní smartphone a žádné špičkové parametry tak novinka od Sony pravděpodobně nedostane. Asus, který působí spíše v teritoriu obřích telefonů, se však chystá jít cestou, kterou předtím vyšlapalo Sony – kompaktní rozměry a vlajkové specifikace včetně nejvýkonnějšího čipsetu.

Asus ZenFone mini: Snapdragon 888

Asus má s výrobou telefonů nemalé zkušenosti a řada ROG se řadí mezi ty vůbec nejlepší herní smartphony na světě. Na „běžné“ uživatele cílí řada ZenFone, která je známá nejvýkonnějším procesorem a relativně příznivou cenu. Pro letošní rok se kromě ROG Phone 5 se dvěma displeji a ZenFone 8 Pro chystá také ZenFone mini.

Název jasně naznačuje, že se bude jednat o kompaktní telefon. Bohužel však neznáme přesné rozměry, které by nám dokázaly odhalit, jak malý ve skutečnosti bude. Víme však, že by měl pod kapotou nabídnou Qualcomm Snapdragon 888. Výkonem se tak bude řadit ke špičce.

Podle interních zdrojů by měl být tento kompaktní model zásadním počinem mobilní divize Asusu v roce 2021 a na trh by měl přijít po ROG Phone 5. Ten by měl být představen v nejbližších týdnech. ZenFone mini by měl hrát klíčovou roli i restrukturalizaci mobilní divize.

Loňský rok se totiž tchajwanskému výrobci moc nepovedl a výsledky zůstaly za očekáváním. Pokud se iPhone 12 mini neprodává dobře, Apple zvažuje jeho ukončení a poptávka po malých obecně stále klesá, kompaktní model Asusu zřejmě moc nepomůže. Může se ale stát, že Asus vytáhne eso z rukávu v podobě velmi lákavé cenovky.