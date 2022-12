Konec Twitteru, jak ho známe? Limit znaků v příspěvku se nejspíše znatelně rozvolní

Limit 280 znaků na Twitteru zřejmě brzy padne

Tvrdí to sám dočasný šéf sociální sítě Elon Musk

Prozatím není jasné, zda jde o skutečný záměr, nebo pouze o vtip

Sociální síť Twitter se od ostatních odlišuje především tím, že do jednoho příspěvku můžete umístit pouze omezené množství znaků. To autory nutí k úspornějšímu vyjadřování a teoreticky zabraňuje dlouhým statím plných nesmyslů, jako to můžeme znát například z Facebooku. Původní limit 140 znaků se nicméně po čase zdál tvůrcům jako příliš omezující, a tak ho v roce 2017 zdvojnásobili na 280.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

Po převzetí firmy miliardářem Elonem Muskem to ale vypadá, že ani toto železné pravidlo ohledně striktní stručnosti postů si nemůže být jisto svou neochvějnou existencí. Allan Obare se excentrického miliardáře v reakci na jeho příspěvek zeptal, zda plánuje rozšířit limit pro příspěvky na Twitteru ze současných 280 znaků na rovných 4 000. Odpovědí se mu stalo lakonické „ano“.

Detaily případného rozšíření počtu znaků v příspěvcích Musk dále nerozvedl, a tak není jasné, zda se jednalo o sofistikovaný humor, nebo nás skutečně v budoucnu čeká radikální proměna oblíbené sociální sítě. Na druhou stranu se už nyní někteří uživatelé uchylují k řetězeným příspěvkům, ve kterých na větší ploše rozvádějí mnohdy zajímavé myšlenky, což by rozšíření počtu znaků eliminovalo a zvýšilo přehlednost.

