Konec TikToku v USA. Chvíli se spekulovalo o akvizici služby Microsoftem

Před nedávnem jsme vás informovali o tom, že americký prezident Donald Trump zvažuje zakázat v USA oblíbenou službu TikTok, a to kvůli jejímu čínskému původu. Vývojářské studio ByteDance, které za ní stojí, je prý podezřelé ze špionáže a předávání uživatelských dat čínské vládě.

TikTok by Microsoft?

Donald Trump během své cesty na Floridu oznámil, že může TikTok úplně zablokovat, avšak naznačil i možnost jiných alternativních řešení. Podle zprávy Charlese Gasparina z USA Fox Business Network existovalo ve hře poameričtění TikToku, kdy by Trumpova administrativa přikázala vývojářskému studiu ByteDance zbavit se americké části TikToku a osamostatnit ji.

Údajně dokonce probíhaly námluvy s Microsoftem, který by podle Gasparina měl být jedinou americkou společností, která by mohla část TikToku získat, neboť ostatní technologičtí giganti by mohli narazit na zeď v podobě regulačních orgánů.

Konec TikToku v USA

I když se toto řešení zdá velmi neotřelé, nakonec k němu patrně nedojde. Po návratu z Floridy už Donald Trump nemluvil tak smířlivě a oznámil, že dnes podepíše exekutivní příkaz, který TikTok v USA zakáže. Akvizici americké části TikToku Microsoftem prezident přímo popřel.

Vedení TikToku pochopitelně veškerá nařčení ze špionáže odmítá, dokonce si za svého ředitele zvolilo bývalého šéfa Disney Kevina Mayera. Velký americký ban TikToku je tak vnímán pouze jako pomsta vůči Číně, se kterou uvede USA dlouhodobě obchodní válku, a navíc jí nemůže odpustit rozšíření koronaviru po celém světě. Donald Trump má navíc vůči TikToku osobní antipatii, neboť uživatelé této služby si rezervovali vstupenky na předvolební vystoupení v Tulse, aby na něj nakonec nedorazili.