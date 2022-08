Koloběžky Kaabo na babí léto zlevňují. Dva modely jsou teď za nejnižší cenu

Léto ještě není u konce a minimálně to babí je teprve před námi. Čeká nás spousta teplých dnů, které budou přímo ideální na výlety. Pokud chcete okolní přírodu projet co možná nejpohodlněji a zároveň hledáte úsporný dopravní prostředek na dojíždění do práce nebo po městě, je přímo ideální sáhnout po elektrokoloběžce. Ty od značky Kaabo mají nadstandardní dojezd i kvalitní odpružením a dva vybrané modely teď navíc koupíte za absolutně nejlepší cenu.

Značka Kaabo nabízí elektrické koloběžky všech kategorií. V portfoliu značky najdete městské modely, univerzální kousky s ideálním poměrem cena/výkon i ultra výkonné modely, které zvládnou nejnáročnější terén. Všechny přitom disponují odpružením předního i zadního kola, bytelnou konstrukcí, velmi kvalitním brzdovým systémem a nabízí slušný dojezd od 50 km do 180 km. Na některé trasy mohou být také skvělou alternativou k autu, protože plné nabití jejich baterie vyjde i při současných cenách energií průměrně na deset korun.

Dva modely koloběžek za nejnižší cenu

V nabídce najdete celkem osm modelů, v současné době ale dva z nich vychází ultra výhodně, protože je můžete koupit i jako rozbalené. Jde přitom o plně funkční, nikdy nepoužité kousky s kompletním balením, u kterých byla pouze otevřena krabice, a na které se dokonce vztahuje i plnohodnotná prémiová záruka.

Jako rozbalený můžete teď dočasně pořídit nejlevnější model Kaabo Skywalker 8H, a to jen za 14 990 Kč (běžně 18 990 Kč). Ten nabízí velmi slušné parametry – dojezd 50 km, výkon motoru 500W – a jde tak o přímo ideální koloběžku do města i na cyklostezky.

Druhým rozbaleným modelem za výrazně nižší cenu je velmi oblíbený Kaabo Mantis 10, který vám za cenu 24 990 Kč (běžně 29 990 Kč) nabídne dojezd až 70 km, maximální rychlost 50 km/h (omezovač na 25 km/h), kvalitní kotoučové brzdy a přední i zadní pružinové odpružení s kyvným ramenem.