Klíčové parametry handheldu Asus ROG Ally prozrazeny. Premiéra je na spadnutí

Specifikace herního zařízení Asus ROG Ally unikly na veřejnost

Přenosný počítač nabídne upravený Ryzen Z1 a potěší například 120Hz displejem

O úspěchu rozhodne cena

Asus odhalil herní zařízení ROG Ally 1. dubna 2023. Nabízelo se tak, že jde pouze o aprílový žertík, což však bylo téměř ihned vyvráceno. Společnost potvrdila, že herní zařízení si budou moct lidé pořídit, i když prozatím nevíme kdy přesně. Podle zahraničních zdrojů je ale údajně představení doslova za rohem. Nyní jsme se alespoň dozvěděli několik základních informací a parametrů. Ty pochází pravděpodobně z nějaké prezentace či neveřejné webové stránky. Z screenshotu, který zveřejnily dva twitterové účty, se dá vyčíst dost informací.

V první řadě je to například to, že výkon obstará upravený čipset Ryzen Z1. Vycházet by přitom měl z procesoru Ryzen 7 7840U a grafiky Radeon 780M, což slibuje poměrně velký nárust výkonu například oproti oblíbenému Steam Decku. Dále by měl mít rovnou 120Hz displej s Full HD rozlišením a maximálním jasem 500 nitů. To je opět oproti hernímu zařízení od Valve značné zlepšení. Vyvstává však otázka, co to udělá s výslednou výdrží baterie.

V neposlední řadě by měla Asus ROG Ally mít 16 GB DDR5 RAM a 512GB SSD včetně možnosti rozšíření díky microSD kartě. Jako systém byl vybrán Windows 11, takže zjednodušeně řečeno jde o přenosné PC a nejste nějak omezení tím, co si na něm spustíte.

O úspěchu Asus ROG Ally rozhodně však hlavně cena. Steam Deck je naceněn poměrně agresivně a vzhledem k parametrům, které byly nyní poodhaleny, se nedá očekávat, že bude cenově blízko i k té nejdražší variantě Steam Decku.