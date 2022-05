Když zastaralý infotainment v autě nestačí. Vyzkoušeli jsme Android Head Unit

Používat telefon v držáku, nebo koupě nového auta pro vás není řešením?

Tou pravou volbou pak může být instalace Android Head Unit

Investice ve výši asi 10 tisíc Kč může staršímu vozu vlít krev do žil

Stáří vozového parku Česka se pohybuje okolo 15 let. Jakkoliv jsou tyto vozy často spolehlivější a kvalitnější, než novější modely, mají jeden společný problém, a to je zastaralý infotainment. Lze s tím něco udělat, nebo je jediným řešením koupě novějšího auta?

Řada z vás může být ve stejné situaci, jako jsem byl donedávna já sám: vlastníte starší auto, plně vám vyhovuje, ale má už na dnešní dobu zastaralý multimediální systém. Neumí přehrávání streamované hudby, má neaktuální navigaci a neumí reagovat na aktuální dopravní situaci. Jediným řešením je tak využít mobilní telefon. Jistě, lze si jej před každou jízdou zasunout do držáku na palubní desce. Nešlo by to však celé vyřešit elegantněji?

Prvním krokem může být návštěva dealera, který však většinou zakroutí hlavou a doporučí koupi nového auta. Novější multimediální systémy většina automobilek neumožňuje integrovat do starších aut a jedinou čestnou výjimku představuje snad jen Porsche.

Pominu-li oficiální cestu, lze novější tovární systémy díky všemožným hackům integrovat zpětně, ale cena takové přestavby bez problému spolkne několik desítek tisíc. V řadě případů to navíc není žádná výhra – automobilky jsou pozadu a některé dodnes tvrdošíjně prosazují své uzavřené ekosystémy, kde je instalace cizích aplikací naprosto utopickou představou.

Jak z toho ven?

Pokud jde o přehrávání hudby nebo podcastů, asi nejčastěji se majitelé aut uchýlí k propojení mobilního telefonu a automobilu přes AUX vstup, ať už kabelem, nebo s pomocí Bluetooth adaptéru. Svůj účel to splní, ovšem k dokonalosti to má daleko. Sám jsem druhé řešení používal, ale v celkem pravidelném intervalu se telefon odmítl spojit, nebo se hudba začala za jízdy kousat. Musíte tedy zastavit a adaptér nebo telefon restartovat, a to se třeba na dálnici dělá docela špatně.

Dalším řešením, pokud máte v autě systém s barevným displejem, je dokoupení adaptéru na zrcadlení obrazovky telefonu. U některých si lze dokonce pustit Android Auto nebo Apple CarPlay, nicméně i zde narazíte na řadu limitů. Omezovat vás může rozlišení starší obrazovky v autě, nutnost propojení kabelem a v neposlední řadě častá nemožnost ovládání telefonu pomocí tlačítek současného multimediálního systému nebo těch na volantu.

V posledních letech se však vynořila další skupina zařízení, která nejsou závislá na vašem mobilním telefonu. Jedná se o samostatné systémy, které mají svoje výpočetní obvody i úložiště, dokáží se propojit s autem a jako bonus nabízí Android s oficiálním obchodem s aplikacemi, takže si můžete i do několik desítek let starého vozu nahrát Waze, Spotify nebo třeba YouTube Music.

Android Head Unit

Při hledání způsobu, jak do svého auta dostat novější infotainment, jsem narazil na poměrně zajímavý a populární koncept, který můžete najít pod slovy Android Head Unit. Na internetu lze najít desítky až stovky variant pro všechny myslitelné automobilové značky a modely. Nekupujte však první, na který narazíte. Více si vysvětlíme v následujících odstavcích.

Jak to vlastně funguje? Ve většině případů si do svého vozu koupíte nový displej, který nahradí váš současný. Kupujete si však nejen obrazovku, ale také elektroniku uvnitř. Ta v sobě obsahuje operační systém, většinou Android. Tím výčet výbavy nekončí, dle modelu máte k dispozici třeba i Bluetooth, Wi-Fi, LTE, diagnostiku vozu nebo obraz parkovací kamery, a hlavně nepřeberné množství aplikací. Obrazovky jsou většinou dotykové a některé umí využít i ovládacích prvků (tlačítek či joysticků) ve vašem voze.

Výběru hodně více pozornosti, neboť většina těchto chytrých obrazovek pochází z Číny a asijští výrobci jsou slušně řečeno pěkní kulišáci. Android jsou schopní nahrát na hardware, který na to výkonově absolutně nemá, a pokud jim na skladě leží jednotky se starším hardwarem nebo Androidem, začnou přepisovat registry tak, aby se krabička jevila jako novější.

Navíc si v Číně s vývojem příliš nelámou hlavu, alespoň zatím. Zařízení poskládají z toho, čeho je na trhu přebytek, nebo co stojí pár korun, nahrají tam firmware a mají hotovo. Na internetu už vznikla řada diskuzních fór či Discord/Reddit komunit, kde můžete dohledat, jak moc se daný model Android Head Unit povedl a jak ochotný je výrobce vydávat aktualizace, jestli vůbec.

Napovědět vám může i cena. Nejlevnější jednotky začínají už na pár tisících korunách. Android Head Unit je však vlastně mobilní telefon s větší displejem a úměrně tomu by měl také stát.

Příklad z praxe

Můj vůz pochází roku 2008 a na tehdejší poměry byl vybaven „přelomovým“ systémem s téměř 9″ obrazovkou, řadou funkcí a samozřejmě navigací. Byť od té doby uteklo jen 14 let, přijde mi, že za tu dobu zastaral o několik desítek let. Navigace je řešena skrze DVD disky a umí pouze RDS, na detailní dopravní informace mohu zapomenout. Na přehrávání jsem musel používat Bluetooth adaptér a změna skladby byla možná pouze z obrazovky telefonu. Auto tedy bylo „zralé na výměnu“.

Na pořízení novějšího modelu při stejné motorizaci a výbavě bych však musel prodat obě ledviny, a tak jsem se rozhodl pořídit Android Head Unit. Vybíral jsem takovou, která je ušitá přímo na míru mému autu. Žádné řezání, vrtání a podobně – chtěl jsem mít možnost případně vše vrátit do původního stavu.

Nakonec jsem vybral jednotku s 8,8″ dotykovým IPS displejem postavenou na čipsetu Snapdragon 625. Celkem osm jader A53 s taktem 2 GHz doplňují 4 GB RAM a 64GB úložiště s možností dalšího rozšíření. Softwarovým základem je Android 10. Ve výbavě dále najdete Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11a/n a LTE modem (300/150 Mbps). Nesmím zapomenout ani na integrovaný GPS modul.

V balení kromě jednotky dorazilo i veškeré příslušenství, které můžete potřebovat: GPS anténa, redukce pro vyvedení dvojice USB portů do kastlíku spolujezdce, adaptér pro SIM kartu a především kabel pro zapojení jednotky do stávajícího infotainment systému. Mohu tedy nejen přepínat mezi továrním a novým systémem, ale také jej ovládat skrze volant, nebo originální otočný ovladač.

V době psaní recenze se začaly objevovat jednotky s čipsetem Snapdragon 662, které kromě vyššího výkonu přináší také novější Android 11. Při běžném použití by však mezi jednotkami neměl být citelný rozdíl, neboť už na Snapdragonu 625 jsou reakce systému plynulé.

Instalace a nastavení

Samotná instalace vyžaduje rozebrání větší části přední palubovky. V mém případě do stávající instalace pouze zapojujete nové redukce, nebo nahrazujete stávající díly za nové. Žádné štípání drátků, vrtání otvorů a podobně. Nový displej často nahradí váš původní 1:1. Zručný mechanik to bude mít za pár desítek minut hotové. Na přibalený návod však zapomeňte. Naštěstí jsou na YouTube a diskuzních fórech postupy od zkušenějších majitelů.

Máme zapojeno a jdeme nastavovat. Spuštění trvá asi 10 sekund. Kromě klasického nastavení a spárování Google účtů je nutné ještě dodatečně nastavit pár věcí ohledně vozu. Jednotky totiž většinou pokrývají širší spektrum modelů, a tak si například musíte nastavit rozlišení, zvukový výstup nebo typ původního infotainmentu.

Jak jsem již zmínil v předchozích odstavcích, jádro celého systému tvoří Android. Doplňuje jej upravený launcher. Od výrobce máte předinstalovanou navigaci zdarma (většinou iGO) a také multimediální přehrávač. To vás však díky oficiální podpoře Obchodu Google Play nemusí limitovat. Prakticky okamžitě instaluji Waze, Sygic, Spotify a Youtube Music.

Pro instalaci aplikací nebo stažení map samozřejmě potřebujete připojení k internetu. A zde máte víceméně dvě možnosti: buď si z mobilu uděláte hotspot, nebo si koupíte druhou SIM. Vyzkoušel jsem obě varianty a nakonec zvolil pořízení další SIM karty. Jsou to sice náklady navíc, ale jednak hotspot docela vybíjí baterii v mobilu a jednak objem dat při přímém připojení přes SIM není tak velký.

Výkon, používání a aktualizace

Android spustíte prakticky na čemkoliv, ale pokud chcete rozumné reakce systému, musíte mít relativně výkonný hardware. Snapdragon 625 má však dostatek síly na to, aby utáhl jak samotný systém, tak i spuštěné aplikace. Většinou budete mít puštěnou hudbu a navigaci, nicméně není problém si spustit i diagnostiku (přes Bluetooth adaptér), nebo si prohlédnout záznam z kamer (pokud je máte).

Potěšilo mě, že se jednotka téměř plně integrovala do stávajícího systému. Mohu si tak přepínat skladby přímo na volantu, stejně jako měnit hlasitost. Otočným „knobem“ u středové opěrky se pak mohu pohybovat takřka celým systémem a na dotykový displej tak sahám zcela minimálně. Díky tomu není upatlaný jako u většiny nových aut.

Android od prvního spuštění fungoval, jak měl, ale občas se objevil nějaký ten šotek. Naštěstí pro mou jednotku vycházejí poměrně pravidelně aktualizace (několikrát za rok) a díky komunitě na Discordu vím, které si nahrát a kterým se naopak vyhnout. Ke kvalitě podpory západních značek to má daleko, ale je vidět, že i Asie už začínají chápat nutnost se o své zákazníky starat i po prodeji.

Závěrečné hodnocení

Chci svůj vůz používat ještě několik dlouhých let, nicméně absence Spotify a aktuální navigace mě trápila už dlouho. Dle diskuzí na internetu nejsem sám a trochu mě překvapuje, že se k tomuto problému většina evropských automobilek staví zády a raději argumentuje koupí nového vozu. Docela by mě zajímal konverzní poměr této strategie.

Android Head Unit splnil moje základní požadavky a dodal i něco navíc. Mám díky němu aktuální infotainment, který by směle mohl soupeřit s nejnovějšími systémy u nových aut. Navigace mě vždy dovede na místo a cestou můžu poslouchat oblíbenou hudbu, podcasty, nebo audioknihy. Navíc mám vše doslova po ruce, takže nemusím za jízdy riskovat s mobilem v ruce.

Úplně dokonalé to není a určitě je zde prostor pro zlepšení. Systém by mohl startovat rychleji a občas umí pozlobit například samovolným shozením aplikace. Displej by si určitě zasloužil vyšší jas, případně antireflexní úpravu. Integrace s ovládáním vozu by šla také udělat ještě o stupeň lepší. Zejména pro majitele iPhonů to může být nezvyk, neboť systém není tak odladěný, jako kdyby byl od Applu.

Je to částečná daň za cenu, která je i u těch nejvybavenějších jednotek poměrně příznivá. Za můj model včetně parkovací kamery jsem v minulém roce platil 8 300 Kč, přičemž dnes to bude díky striktnějším pravidlům při dovozu spíše přes 10 tisíc Kč. Od instalace jsem najezdil už stovky kilometrů a jediné mrzutá věc je ta, že jsem tento upgrade neudělal už dříve.

8.5 Design a zpracování 8.5/10

















Výkon a optimalizace 8.0/10

















Hardwarová výbava 9.0/10

















Klady poměrně snadná instalace

výkon a plynulost

nabídka aplikací

poměr cena/výkon Zápory nižší jas displeje přes den

občasné bugy v systému