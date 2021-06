Když může Apple, tak my také. Google Meet přidává vlastní pozadí

S globální pandemií vzrostl exponenciálně také počet videohovorů. Ačkoli by jeden řekl, že toto období budou doslova žně pro zavedené služby jako je Skype, opak je pravdou. Na trh se vrhli noví hráči v čele se Zoomem, který si získal nebývalou popularitu. Zavedené značky v této oblasti se pomalu dotahují, byť nové funkce a snadná přístupnost je stále pro většinu z nich sci-fi.

Na včerejší úvodní keynote konference WWDC ukázal Apple přívětivější tvář aplikace FaceTime, která nově zvládne nejen fungovat v prohlížeči a na chytrých telefonech s Androidem, ale také si „vypůjčila“ funkci rozostřeného pozadí. Google pochopitelně nemůže zůstat pozadu, a proto se chystá implementovat podobnou funkci do své aplikace Meet.

V Google Meet si můžete nastavit dvě intenzity rozostření pozadí a rovněž také několik výchozích pozadí, jako je kupříkladu knihovna či pláž. Nemusíte tím pádem svým kolegům ukazovat váš domov, a to ani v rozostřené podobě. Do budoucna plánuje Google implementaci uživatelsky přizpůsobitelných pozadí a to jak na Androidu, tak na iOS. Nová funkce bude postupně uvolňována v rádu několika týdnů.