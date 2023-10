Kdy bude signál ve vlacích? Nekonečný příběh může mít zajímavé rozuzlení

Problém se signálem ve vlacích řeší nejen operátoři, ale i ministerstvo a Správa železnic

Český telekomunikační úřad se nyní zavázal k pomoci zkvalitnit signál na trati

Největší inovace však přijde až s výstavbou nových vysílačů podél trati

Reálná situace se signálem na českých železničních koridorech se už několik let moc nelepší. Příslovečné světlo na konci tunelu však hledá Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), která ve spolupráci s ministerstvem a Správou železnic (SŽ) plánuje vybudovat nové vysílače. Ruku k dílu nyní přidává i ČTÚ, které bude situaci na dráze monitorovat a kontrolovat speciálním vozem.

Problémová konstrukce vlaků

Nedostatečně kvalitní signál při cestování vlakem po hlavních koridorech českých železnic trápí mnoho cestujících již řadu let. Operátoři přitom v tomto konkrétním sporu stojí na straně nevinných, pokrytí tras podél kolejí totiž mají až na výjimky víc jak 90%, tedy naprosto ideální.

Problém je však v konstrukci většiny vlakových souprav, které po dráze jezdí. „Železniční vagón se chová jako tzv. Faradayova klec a mobilní signál z venku nepustí dovnitř,“ vysvětluje Jiří Grund, šéf Asociace provozovatelů mobilních sítí.

Částečným řešením může být instalace tzv. opakovačů signálu do jednotlivých vagonů. S tím však operátoři nemají nic společného, k tomu se musí zavázat České dráhy (ČD), respektive další dopravci, kterým vagony patří a mohou do nich takto zasahovat. Již před rokem Telematika, tedy dceřiná společnosti Českých drah, informovala o tom, že v nadcházejících 6 měsících bude nové opakovače testovat ve vlacích Railjet.

Výstavba bude potřeba

Podle APMS však stejně nebude instalace opakovačů dostačovat, je totiž jednak extrémně nákladná a jednak neužitečná v úsecích, kde signál jednoduše není. Tomu by měla dopomoct výstavba nových vysílačů pro 4G a 5G signál. Na té se shodují jak operátoři a APMS, tak Správa železnic a hlavně i ministerstvo průmyslu a obchodu.

Část peněz na realizaci projektu modernizace vlakové tratě půjde z Národního plánu obnovy (NPO), který s tím počítá. Část peněz má jít přímo z dotace Evropské unie. Výzvu si ministerstvo dopravy podalo již v dubnu loňského roku Evropská komise však s přezkoumáváním dle očekávání nespěchá.

Hlavním cílem všech zúčastněných stran je uvést do perfektního stavu konektivitu na hlavním železničním koridoru, tedy Praha – Česká Třebová – Brno. Na tomto koridoru je však signál vždy alespoň částečný, i když velmi nekvalitní a mnohdy nedostačuje ani na základní práci, natož multimédia.

Mimo hlavní železniční koridory však existují úseky, kde dodnes zkrátka signál není a cestující si tak nezavolají, ani nepřipojí k internetu. Je to například úsek Ostrava – Český Těšín, Stříbro – Cheb, Velešín – Rybník anebo značně využívaný úsek Česká Třebová – Olomouc.

Lepší signál ve vlacích? Ano, ale ne hned

Jak velká šance je, že se do budoucna rapidně zlepší signál ve vlacích po celé České republice? Poměrně značná, komentují situaci prakticky všechny zúčastněné strany. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a Správa železnic se zavázaly ještě hlouběji spolupracovat na řešení tohoto problému.

Dohoda o spolupráci se dotkne hned několika oblastí. Správa železnic poskytne součinnost při kontrolách ČTÚ, jenž bude ověřovat plnění závazků mobilních operátorů týkajících se železničních tratí. Ty stanovují povinnost zajistit do února 2025 pokrytí 100 % hlavních a 98 % vedlejších koridorů v rámci evropské dopravní sítě TEN-T.

ČTÚ využije pro kontrolování kvality připojení speciálně navržený vůz Správy železnic. Neméně důležitým aspektem spolupráce je také společné odstraňování zdrojů rušení mobilních sítí. To může být zeleň poblíž trati, ale také bezpečnostní systémy patřící do gesce Správy železnic.

Co se týče výstavby nových vysílačů a umisťování opakovačů do vlakových souprav, zde záleží čistě na jednotlivých stranách. České dráhy, respektive Telematika již opakovače nasazuje, i když postupně. V otázce stavby nových věží pro vysílače se čeká na schválení Evropskou komisí. Podle Jiřího Grunda z APMS však schvalování trvá už déle, než kolik času by spolkla samotná výstavba.