Kdo je nejslavnější rodák z vašeho města? Interaktivní mapa vám to prozradí

Když se vysloví jména jako Bedřich Smetana, František Palacký nebo Sigmund Freud, patrně nebudete dlouho lovit v paměti, kde se tyto slavné osobnosti narodily. Někdy jsou zkrátka slavní rodáci se svým městem hluboce spjatí. Pak jsou ale místa, u kterých byste řekli, že v nich nikdo slavný na svět nepřišel. A právě z tohoto omylu vás vyvede interaktivní mapa Topi Tjukanova, kterou sdílel prostřednictvím portálu GitHub.

Did you know Freddie Mercury was born in Zanzibar and Barack Obama in Honolulu? Who is the most famous person from your home town?

I made a map of the most notable people around the world. Built with @Mapbox.

Check it out here: https://t.co/NR0J7nqTn1

— Topi Tjukanov (@tjukanov) July 28, 2022