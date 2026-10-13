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Kde končí úprava snímku a začíná AI? Nikon to neřekl, ale vítěze mikroskopické soutěže kvůli AI vyřadil

Adam Homola
Adam Homola 13. 10. 19:00
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Dr Ning Xu Ai Investigation Nikon AI
  • Vítězný záznam řasinek z dýchacích cest dítěte prošel neuronovou sítí, což autor přiznal
  • Kritik tvrdí, že v něm našel neviditelný vodoznak SynthID od Googlu
  • Nikon chce pravidla i postupy hodnocení pro příští ročníky znovu projít

Nikon vyřadil z letošní soutěže Small World in Motion vítězný záznam, který podle něj nesplnil pravidla o generativní umělé inteligenci. Měl ukazovat pohyb řasinek v dýchacích cestách dítěte s primární ciliární dyskinezí, vzácnou genetickou poruchou. Autor Ning Xu pracoval v době vyhlášení na pekingské univerzitě Tsinghua, dnes působí na National University of Singapore.

Řasinky, které se prý zjevovaly z ničeho

Vítěze vyhlásil Nikon v polovině září, jenže na LinkedInu se brzy ozvali vědci. Podle docenta Edwarda Phelpse se fialové struktury ve videu objevovaly a mizely, zelené řasinky se tam vzaly odnikud a neodpovídaly známé velikosti. Vědci také opakovaně zmiňovali, že spor by rozetnulo zveřejnění nezpracovaného černobílého záznamu.

Doktorand Ian Donovan z UT Southwestern Medical Center napsal, že video po prohnání přes Google Gemini ukázalo neviditelný vodoznak SynthID, který podle něj značí, že aspoň část záznamu vytvořila AI. Nikon po těchto pochybnostech oznámil, že vítězství znovu posuzuje. Xu podle firmy spolupracuje a dodal technickou dokumentaci k mikroskopu, způsobu snímání i zpracování.

AI prý přišla na řadu až dodatečně

Xu na LinkedInu AI sice přiznal, ale pravidla podle svých slov neporušil. Neuronová síť nevytvořila experimentální záběr, řasinky ani jejich pohyb, tvrdí Xu. Použil ji až dodatečně na rekonstruované černobílé snímky, aby rozlišil a obarvil struktury s podobným tvarem. Podle PetaPixelu mezitím jeho komentáře zmizely a profil se jevil jako smazaný.

Pravidla soutěže ale podle PetaPixelu výslovně říkají, že videa vytvořená AI nejsou povolená. Kde přesně končí AI úprava a začíná generování, Nikon v prohlášení nevysvětluje.

Místo řasinek červ a nálevník

Nikon 9. října uvedl, že rozhodl výhradně na základě toho, zda video splňuje pravidla soutěže. Podle firmy rozhodnutí nehodnotí Xuovu profesní pověst, vědecké přínosy ani úmysly. Pořadí upravil a Xuovo video už mezi vítězi není.

Na první místo se posunulo dosud druhé video, které vytvořil Nguyen Nam Nhat z Vietnamu. Hlístice a jednobuněčný nálevník rodu Dileptus v něm zkoumají své mikroskopické okolí. Snímal je technikou diferenciálního interferenčního kontrastu při 40násobném zvětšení objektivu. Druhý skončil Benedikt Pleyer z Bavorska s larvami medúz v kapkách vody, třetí Andrew Moore z Janelia Research Campus. Organizátoři chtějí pravidla i postupy hodnocení pro příští ročníky znovu projít.

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Autor článku Adam Homola
Adam Homola
Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.

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