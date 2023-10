Každý druhý člověk na planetě vlastní mobil. Hloupé telefony stále používá necelá desetina populace

Podle reportu organizace GSMA už má svůj vlastní smartphone s internetem více než polovina světové populace

Vyspělé oblasti používají 4G, ale v Africe a Jižní Americe je stále velmi rozšířené 3G

Mnoho lidí stále smartphone nemá, ačkoliv žije v oblasti s mobilním připojením (38 %)

Organizace GSMA zastupuje mobilní operátory po celém světě. Ve svém posledním reportu uvedla zajímavou informaci. Celkem 4,3 miliardy lidí na zemi už vlastní svůj smartphone. Podle dat organizace je mobilních uživatelů internetu celkem 4,6 miliardy a z toho 4 miliardy pro připojení k internetu používají smartphone.

Report ale ukazuje také rozdíly mezi zeměmi a kontinenty. Celkem 69 % uživatelů ze Severní Ameriky, Východní Asie a oblasti Pacifiku používá zařízení s připojením k 4G standardu, zatímco obyvatelé Afriky a Jižní Ameriky stále silně spoléhají na starší 3G. Tento typ připojení tam používá každý třetí telefon. A co ty zbývající 3,4 miliardy lidí bez chytrého telefonu?

Mobilní pokrytí je dnes velmi rozšířené. Asi 38 % lidí stále žije bez smartphonu, ačkoliv v jejich dosahu mobilní připojení k dispozici je. Asi 59 % obyvatel Subsaharské Afriky stále žije bez připojení k mobilní síti. S 52 % je na tom podobně také Jižní Asie.

Asi 600 milionů lidí stále žije s „hloupým“ telefonem

Další zajímavostí je, že asi 600 milionů obyvatel, což představuje asi 8 % populace, stále používá k připojení na internet „hloupé“ telefony. Ačkoliv mnozí tato zařízení používají pro nějaký digitální detox nebo jako jiné formy návratu k lepšímu soustředění, většinou v cestě k chytrým telefonům stojí digitální dovednosti, cena těchto zařízení nebo obava o bezpečí.

Ačkoliv mnozí evropští uživatelé by své smartphony ve shonu pracovních dní občas nejradši vypli, podle generálního ředitele organizace GSMA Matse Granryda je chybějící připojení pro miliardy lidí problém, který je dále znevýhodňuje a způsobuje horší přístup ke vzdělání i možnosti vydělat si více peněz na živobytí. To může být zároveň problém i do budoucna v rámci krize bydlení nebo klimatické krize. Dle Granryda je tedy cílem odstranění překážek pro ještě větší rozšíření mobilních technologií.