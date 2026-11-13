Kávovar napájený z auta a hybridní pick-up Shark: BYD na e-Salonu ukazuje pestrou flotilu modelů

- BYD na pražském e-Salonu vystavuje dvanáct elektromobilů a plug-in hybridů
- Pick-up Shark zde má českou předpremiéru, rodinný Sealion 5 DM-i ujede na elektřinu až 88 km podle WLTP
- Automobilka zde ukazuje i napájení kávovaru z auta, či bateriovou technologii Blade Battery
- Vybrané modely BYD navíc můžete do 23., respektive 30. listopadu, pořídit s velmi zajímavou slevou
Osmý ročník e-Salonu se v pražských Letňanech koná od 12. do 15. listopadu. Na loňský ročník za čtyři dny dorazilo rekordních 27 105 lidí a pořadatelé napočítali 2 475 testovacích jízd. Letos je v hale 7 k vyzkoušení téměř stovka vozů různých značek. Na výstavišti jsou vedle osobních elektromobilů a hybridů k vidění také elektrické dodávky a nabíjecí technika. BYD do Letňan přivezlo dvanáct aut. Vedle elektrického sedanu Seal a SUV Sealion 7 je na stánku i plug-in hybridní kombi Seal 6 DM-i Touring.
K vidění je zde i kompaktní hybrid Dolphin G DM-i, který podporuje technologii V2L (vehicle to load), která dovoluje dobíjet další spotřebiče výkonem až 3,3 kW. K vozu tak můžete připojit třeba menší kávovar, lednici v kempu či drobné nářadí.
Shark je plug-in hybrid do terénu
Na e-Salonu v pražských Letňanech měl českou premiéru BYD Shark, první pick-up čínské automobilky. Bezmála pět a půl metru dlouhý model má pětimístnou kabinu a plug-in hybridní pohon všech kol. Přeplňovanou benzinovou patnáctistovku doplňují dva elektromotory, po jednom na každé nápravě. Dohromady dávají 321 kW (436 koní) a Shark díky nim zrychlí z nuly na 100 km/h za 5,7 sekundy.
S baterií Blade o kapacitě 32,2 kWh ujede Shark podle WLTP až 90 km čistě na elektřinu. S plnou nádrží a nabitou baterií udává BYD dojezd 675 km. Pick-up utáhne brzděný přívěs o hmotnosti až 2,5 tuny a v korbě má zásuvku, do které lze zapojit třeba elektrické nářadí. Již zmíněná funkce V2L dokáže externím spotřebičům dodat výkon až 6 kW.
Sealion 5 DM-i pro každodenní dojíždění
V rodinném SUV Sealion 5 DM-i pohání kola většinu času elektromotor. Benzinová patnáctistovka podle potřeby vyrábí elektřinu nebo se přímo zapojuje do pohonu. Verze Comfort ujede podle WLTP na elektřinu až 62 km, Design až 88 km. Palubní nabíječka má výkon nejvýš 3,3 kW a větší baterii dobije z 15 na 100 % zhruba za šest hodin. Baterii tak můžete dobíjet přes noc doma nebo během pracovní doby. Vůz nabídne přes 1 000 km kombinovaného dojezdu (s plnou nádrží a nabitou baterií ujede verze Design dle WLTP 1 016 km).
V listopadové akci vyjde základní Sealion 5 DM-i Comfort na 619 900 Kč, s financováním přes ČSOB Leasing na 599 900 Kč. Nabídka platí do 23. listopadu nebo do vyprodání zásob.
BYD Blade Battery 2. generace
Když BYD v roce 2020 představilo první generaci Blade baterie, její hlavní změna byla v odlišné konstrukci. Dlouhé ploché články, podle nichž baterie dostala jméno, se skládají vedle sebe přímo do bateriové sady v podobě samostatných modulů. Uvnitř tak zbývá víc místa pro samotné články – ty zároveň přispívají k tuhosti celé sady.
BYD používá lithium-železo-fosfátovou chemii (LFP), jejíž katoda se obejde bez niklu a kobaltu. Výhodou je vyšší tepelná stabilita, cenou za ni bývá nižší energetická hustota článků oproti chemii NMC. Při představení BYD ukázalo, co se stane, když hřebík prorazí článek a způsobí vnitřní zkrat. Podle měření automobilky se povrch článku při této zkoušce zahřál na 30 až 60 °C a neobjevil se kouř ani plameny.
Letos v březnu BYD představilo druhou generaci (označovaná jako Blade Battery 2.0), u které se zaměřilo na rychlost nabíjení. S kompatibilní nabíječkou Flash Charging o špičkovém výkonu až 1 500 kW uvádí dobití z 10 na 70 % za pět minut a z 10 na 97 % za devět minut. Automobilka zveřejnila i údaj pro silný mráz. Při −30 °C má nabití z 20 na 97 % trvat 12 minut. Blade Battery 2.0 je připravena k nasazení v deseti modelových řadách včetně kompaktního Sealion 06.
Od dobíjecích baterií před Teslu
BYD začínalo v polovině 90. let výrobou dobíjecích baterií. Dnes se vedle aut a baterií věnuje i elektronice, energetice a kolejové dopravě. V roce 2025 prodalo po celém světě přibližně 4,6 milionu elektrifikovaných vozidel. Z toho bylo 2,26 milionu čistě elektrických osobních aut. V prodejích elektromobilů tak BYD předstihlo Teslu, která ve stejném roce dodala zhruba 1,64 milionu vozů.
- Světová jednička za rok 2025: BYD prodalo 2,26 milionu čistě elektrických aut a předstihlo Teslu.
- Od mobilů k autům: BYD dodávalo baterie Motorole a Nokii. Do automobilového průmyslu vstoupilo v roce 2003.
- Z 10 na 70 % za pět minut: Tak rychle se podle BYD nabije baterie Blade druhé generace na stanici FLASH Charging.
- Elektromobil s rychlostí přes 500 km/h: Yangwang U9 Xtreme ze skupiny BYD dosáhl před nedávnem v Abú Zabí rychlosti 503,17 km/h.
Širší evropský prodej osobních aut zahájilo BYD na pařížském autosalonu v roce 2022. Na českém a slovenském trhu je oficiálně prodává od jara 2025. Čeští zákazníci značky mají aktuálně největší zájem o plug-in hybridy DM-i.
Listopadové slevy na vozy BYD
BYD v listopadu zlevnilo vybrané plug-in hybridy i elektrické SUV Sealion 7. Nabídka Winter Boost platí do 30. listopadu 2026, speciální akce pro návštěvníky e-Salonu na Sealion 5 DM-i lze využít do 23. listopadu.
|Model
|Ceníková cena od
|Akční cena od
|Rozdíl proti ceníku
|BYD Dolphin G DM-i
|637 000 Kč
|529 900 Kč
|107 100 Kč
|BYD Sealion 5 DM-i
|765 000 Kč
|599 900 Kč
|165 100 Kč
|BYD Atto 2 DM-i
|689 000 Kč
|599 900 Kč
|89 100 Kč
|BYD Sealion 7
|1 198 000 Kč
|1 079 900 Kč
|118 100 Kč
|BYD Seal 6 DM-i Touring
|943 000 Kč
|699 900 Kč
|243 100 Kč
|BYD Seal U DM-i
|966 000 Kč
|864 900 Kč
|101 100 Kč
Veletrh e-Salon v PVA Expo Praha je pro veřejnost otevřený od pátku 13. do neděle 15. listopadu 2026. V pátek a v sobotu od 10 do 17 hodin, v neděli od 10 do 16 hodin. BYD najdete v halách 2C a 2D. Na testovací jízdy s vybranými modely se můžete přihlásit před halou 2, samotné jízdy pak probíhají v hale 7.