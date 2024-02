Karibský ostrov bohatne díky AI. Může za to geniální doména

Karibský ostrov Anguilla vydělává 3 miliony dolarů měsíčně na AI

Není to díky patentům ani příznivým daňovým podmínkám, ale zásluhou domény

Po doméně .ai se v posledních letech strhlo šílenství

Umělá inteligence zažila v posledním roce nebývalý boom. S trochou nadsázky by se dalo říci, že která technologická firma nepoužila při představování svých produktů či služeb alespoň jednou kouzelná písmena „AI“, jako by nebyla. Poměrně překvapivým vítězem však nejsou technologičtí giganti, ale malý karibský ostrov, o kterém jste pravděpodobně v životě neslyšeli. Zámořské území Velké Británie s autonomní správou jménem Anguilla má sice rozlohu pouhých 91 km² a přibližně 15 tisíc obyvatel, díky umělé inteligenci ale královsky zbohatlo.

Anguilla díky doméně .ai pohádkově zbohatla

Nemohou za to ale příznivé daňové podmínky či čisté pláže – důvod je mnohem prozaičtější. Jako samosprávné území má totiž nárok na vlastní doménu nejvyššího řádu, kterou není nic jiného než .ai. S rapidním rozvojem umělé inteligence a především zájmem o ni vzrostl počet registrovaných webových stránek s doménou ostrova Anguilla, díky čemuž do tropického ráje měsíčně připlouvají miliony dolarů. Konkrétně si malý ostrov přijde měsíčně na zhruba 3 miliony dolarů (cca 70 milionů korun), alespoň podle vyjádření Vince Cate, který je správcem registrace domén anguillské vlády.

„30. listopadu 2022 vyšel ChatGPT. Během pěti měsíců poté se prodeje domén zvýšily téměř čtyřnásobně. Pak se tak nějak ustálily na nové, mnohem vyšší úrovni. Je to prostě divoké – už nyní tvoří asi třetinu státního rozpočtu,“ popisuje nárůst zájmu o doménu .ai Cate. „Měsíčně do rozpočtu přibudou zhruba 3 miliony dolarů. Domény pronajímáme na dva roky, přičemž pokud se současný zájem udrží, až budeme v příštím roce většinu smluv prodlužovat, mohla by se částka, která každý měsíc přistane v rozpočtu, zdvojnásobit,“ míní Cate. „Je to součást rozpočtu – vláda s těmito penězi může nakládat, jak uzná za vhodné. Ale všiml jsem si, že splatila část svého dluhu, což není zrovna obvyklé. Také zrušila daň z nemovitosti u obytných budov. Řekl bych, že peníze nevyhazuje oknem,“ dodal Cate.

Anguilla není jediným státem, který využívá svou unikátní doménu prvního řádu k podobným účelům. Mezi prvními byl tichomořský ostrovní stát Tuvalu, jehož doména .tv je stále populární i nyní. Tamní vláda nicméně správu domén přesunula na externí firmu, kvůli čemuž na ostrovní stát nedoputovalo tolik peněz, kolik teoreticky mohlo. Díky tomu, že si Anguilla spravuje své domény sama a neoutsourcovala je na externí společnost, zůstávají veškeré příjmy z pronájmu na ostrově.