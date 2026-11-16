Karetní hra Magic: The Gathering se dočká seriálu, dorazí už příští rok

- Fanoušci sběratelské karetní hry Magic: The Gathering mají důvod k radosti
- Netflix oficiálně potvrdil animovaný seriál Planeswalker a zveřejnil první trailer
- Dočkat bychom se měli už v příštím roce
Jednou z nejznámějších sběratelských karetních her na světě je bezesporu Magic: The Gathering. Ta vznikla v roce 1993 a od té doby si získala zástupy nadšených fanoušků po celém světě, včetně Česka. Kromě vlastního bohatého fantasy světa se stále více zaměřuje také na spolupráce s jinými značkami, jako je kupříkladu Pán prstenů či Marvel. I přes různé snahy o průnik do jiných oblastí populární kultury ale jádro stále zůstává v karetním světě, nicméně to by se brzy už mohlo změnit.
Seriál ze světa ze světa Magic: The Gathering má reálné obrysy
O animovaném seriálu ze světa Magic: The Gathering se poprvé začalo šuškat již v roce 2019, kdy měli projekt vést Joe a Anthony Russo, nakonec z toho ale bohužel sešlo. V roce 2024 se nechal slyšet streamovací gigant Netflix, že stále plánuje natočit seriál založený na tomto poutavém světě, ale rozhodl se představit vlastní originální vizi. „Opravdu se to děje. Slibuju. Vážně,“ jsou první slova Roye Grahama, vedoucího scénáristického týmu hry Magic: The Gathering, který ve videu oznamuje animovaný seriál s názvem Planeswalker, který se dostane na Netflix v roce 2027.
Jen u nadšených prohlášení to ale nezůstalo – fanoušci se také dočkali prvního pohledu na seriál Planeswalker. Jak vyplývá ze zveřejněné ukázky, seriál bude mít jedinečný design, animaci i filmový styl, což odpovídá konceptu plání z karetní hry. Podle popisu seriálu, se kterou se vytasil server IGN, se Planeswalker zaměří na Chandru Nalaar, nestálou pyromantku, která je pronásledována kvůli svým schopnostem a sužována svou minulostí.
Ačkoli se tento popis nezdá jako dvakrát originální, na detaily si budeme muset počkat, neboť další podrobnosti o ději jsou zatím předmětem tajemství, tedy kromě zmínky o „zákeřné síle“, proti které se Chanda a další Planeswalkeři spojí, aby zabránili katastrofické válce, která hrozí zničit samotnou podstatu jejich existence. Doufejme, že se brzy dozvíme více informací.