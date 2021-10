Jste pro jednotný USB-C konektor? Dejte nám vědět v anketě týdne

Už dávno jsou pryč doby, kdy každý výrobce měl ve svých telefonech proprietární konektor, kterým jste zařízení nejen nabíjeli, ale také propojovali s počítačem. Postupem času se vlastní řešení výrobců omezila na používání microUSB a v současné době se ve větší míře prosazuje novější standard USB-C.

Ne všichni ale moderní USB-C používají, což se nelíbí jak celé řadě uživatelů, tak například Evropské unii, která chce pomoci nařízení vynutit „jeden správný konektor“. Vzhledem k tomu, že většina výrobců chytrých telefonů s Androidem už přesedlala na USB-C, je trnem v oku především Apple se svým, mírně zastaralým, konektorem Lightning.

Měli by všichni výrobci chytrých telefonů používat USB-C konektor? Ano, i za cenu regulací a nařízení (55%, 124 hlasů)

Ano, ale firmy k tomu musí dotlačit trh a zákazníci (31%, 70 hlasů)

Ne, každý výrobce ať si používá, co uzná za vhodné (14%, 32 hlasů) Celkem hlasovalo: 226 uživatelů

Nás ale zajímá co si myslíte vy, naši čtenáři. Měli by všichni výrobci využívat jednotný standard USB-C, nebo je rozhodnutí čistě na nich? Hlasujte v anketě nebo nám dejte vědět do komentářů.