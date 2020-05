Jsou „pekelně elegantní“, tvrdí o brýlích pro rozšířenou realitu od Applu šťastlivec, který je viděl

Když se objevily první náhlavní soupravy pro virtuální realitu, nechal se šéf Apple Tim Cook slyšet, že v tomto odvětví nevidí budoucnost, avšak jako správný směr vnímá realitu rozšířenou. Proto existuje rozhraní Apple AR Kit, proto dostanou příští iPhony technologii LiDAR, kterou se pyšní nedávno představený iPad Pro. A již brzy bychom se měli dočkat i speciální náhlavní soupravy.

Před nedávnem se o ní zmínil informátor Ming-Chi Kuo, který její příchod předpověděl nejdříve v roce 2022, ovšem proti jeho slovům hovoří nejnovější tweet Jona Prossera.

I can’t believe I’m going against Kuo on this one… but I believe he’s wrong.

Apple Glasses are aimed for March-June 2021.

Also.

I’ve seen them.

They’re sleek as hell. 👀

Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020