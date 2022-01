John Deere na CESu odhalil autonomní traktor. Samořízení ale má úsměvný háček

Při debatách o autonomních vozidlech se často účastníkům diskuse vybaví extrémní náročnost a krajní situace, které musí umělá inteligence správně vyřešit během několika milisekund. Na velkém poli však není nutné řešit, zda chodec nečekaně vyjde zpoza rohu a začne přecházet ulici bez rozhlédnutí, či zda nastala komplikovaná dopravní situace, při které se zapotí i zkušený řidič.

Výrobce zemědělské techniky John Deere si je této výrazně nižší komplexity vědom, a tak již několik let spolupracuje s farmáři, kteří pomáhají firmě doladit detaily možnosti samořízení těžkých strojů. Dle viceprezidentky pro produkci a přesnost Deanny Kovar by měla být tato služba oficiálně nabídnuta na podzim letošního roku. První vlaštovku značka představila na právě probíhajícím veletrhu CES v Las Vegas, kde nechybí ani naše redakce.

O sledování okolí se u techniky stará šest párů 360° kamer, které mají zachytit případné překážky. Ve chvíli, kdy systém vyhodnotí překážku jako nepřekonatelnou, či si nebude vědět rady, obrátí se na vyšší autoritu. Zde přichází úsměvná část z nadpisu článku – John Deere má pro svá „autonomní“ vozidla něco jako call centrum. Do těch se dostávají informace z kamer, když si systém neví rady, načež zde najatí pracovníci vyhodnotí, zda mohou potíž vyřešit sami, či je nutné informovat farmáře.

Výsledkem snahy výrobce zemědělských strojů by měla být jistá volnost pro farmáře, kteří mohou systému svěřit jak traktor, tak i pole, a po naprogramování cesty, jak má vozidlo orat, což je prozatím jediná automatizovaná aktivita, mohou pole opustit. Jak se technice daří, mohou následně sledovat s pomocí chytrého telefonu a v ideálním světě by pak mělo stačit po osmi hodinách přijet k poli, traktor dotankovat a zase odjet, přičemž většinu práce vykonají stroje. Služba by měla být k dispozici i pro starší modely těžké techniky, na které však bude třeba přidat kamery a senzory. Cena prozatím oznámena nebyla.