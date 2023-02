Jobs vs. Musk: Jeden z nich obral mou rodinu o spoustu peněz, prohlásil Wozniak

Spoluzakladatel Applu Steve Wozniak porovnal Jobse a Muska

Podle něj jsou si v mnoha ohledech podobní

Hlavní rozdíl je ale neupřímnost majitele Tesly

Steve Wozniak v technologickém světě nedosáhl takového věhlasu jako jeho bývalý kolega Steve Jobs, avšak bez jeho technického génia bychom firmu Apple dnes pravděpodobně neznali. Jako člověk blízký Jobsovi i ve chvílích, kdy ho ještě téměř nikdo neznal, si dovolil jej srovnat s novodobým průkopníkem, Elonem Muskem. Podle něj jsou si tyto dvě persony velmi podobné.

„Oba jsou typy lidí, kteří umí skvěle komunikovat a chtějí být považováni za důležité osoby. Chtějí být jako vůdci kultu. Spousta lidí je následuje bez ohledu na to, co řeknou, a nejsou k nim soudní. Celá řada sekt pracuje na tomto principu,“ řekl Wozniak. To ovšem neznamená, že by mezi nimi geniální inženýr neviděl vůbec žádný rozdíl.

„Elon Musk a Tesla nejsou upřímní. Okradli mě a mou rodinu o spoustu peněz tím, že slibovali věci, které nakonec nesplnili,“ doplňuje Wozniak. V roce 2016 se spoluzakladatel Applu pochlubil tím, že investoval větší obnos peněz za upgrade své Tesly. Musk v té době tvrdil, že s instalovanou kamerou a radarem budou jeho Tesly schopny plně autonomního řízení do konce téhož roku. Později majitel Tesly znovu upravil své prohlášení s tím, že vozidlo musí obsahovat ještě více kamer a senzorů, aby mohlo být autonomní do konce roku 2017.

Právě v neupřímnosti vidí Wozniak hlavní rozdíl mezi Muskem a Jobsem. „Steve Jobs ve skutečnosti nebyl neupřímný. Jen uměl věci podat tak, aby vás na ně patřičně nalákal. Nestalo se, že byste si zakoupili něco s myšlenkou, že bude obsahovat konkrétní funkci, a ona to nakonec nebyla pravda,“ uzavírá Wozniak.