- Jensen Huang minulý týden rezignoval na post generálního ředitele Nvidie
- Vaz mu zlomila aféra s čínskou milenkou
- Huang nyní vyjádřil touhu se do svého křesla vrátit zpět
Společnost Nvidia hledá nového ředitele. Její zakladatel a dosavadní šéf Jensen Huang minulý týden rezignoval poté, co vyšlo najevo, že byl několikrát nevěrný svojí ženě, přičemž jednou z jeho milenek měla být údajně čínská špionka. Tento skandál otřásl celou společností, neboť došlo k poškození pověsti jedné z nejvlivnějších technologických firem na světě. Huang se za své činy několikrát omluvil, a co víc – ve svém posledním příspěvku na síti X uvedl, že je připraven se do svého křesla vrátit.
Jensen Huang včera zveřejnil první prohlášení od svojí rezignace. V něm popsal Nvidii jako své životní dílo, za jehož vznik vděčí nejen svým kolegům, ale i Spojeným státům americkým – jinde než v Americe by Nvidia podle Huangových slov vzniknout nemohla. Huang ve svém příspěvku lituje činů, které ve svém soukromém životě způsobil, neboť tím nadělal vrásky celé firmě a jejímu představenstvu.
Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me.
I came to the United States 53 years ago, and becoming an…
— Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026
Huang je podle svých slov odhodlán spolupracovat s představenstvem na vyšetřování své osoby, a co víc, dokonce je připraven se na svoji pozici vrátit – pokud představenstvo uzná, že je tento krok v nejlepším zájmu akcionářů, zaměstnanců a Spojených států.
Huang tuto smělou myšlenku opírá o slova podpory, která se mu v posledních dnech dostávají od investorů, obchodních partnerů a zákazníků firmy. Jeho případný návrat dokonce zmínil i prezident USA Donald Trump, možná právě kvůli němu Huang ve svém příspěvku několikrát zmínil slovo Amerika a poděkoval zemi za příležitosti, které mu dala.
Představenstvo Nvidie má ale zatím jiný názor – jednohlasně přijalo Huangovu rezignaci a nemá v úmyslu jej znovu jmenovat generálním ředitelem. Předseda představenstva dokonce v posledním hovoru s investory uvedl, že na otázky ohledně Huangovy rezignace a probíhajícího vyšetřování nehodlá odpovídat.
Přestože cena akcií Nvidie za poslední měsíc klesla téměř o třetinu, poslední finanční výsledky ukázaly, že firma je stále zdravou a prosperující – tržby v minulém čtvrtletí meziročně vzrostly o 103 procent na 115,8 miliard dolarů a překonaly očekávání analytiků. Akcie firmy tak po otevření burzy smažou alespoň část své předchozí ztráty.