Jeep Grand Cherokee nově jako plug-in hybrid s výkonem 280 kW

Nejpopulárnější SUV americké offroadové legendy Jeep se dočkalo své elektrifikované verze. Jedná se o model Grand Cherokee 4xe, který je druhým modelem této značky využívající elektrickou energii. Je však nutno zmínit, že Grand Cherokee 4xe i loňská novinka Wrangler 4xe jsou plug-in hybridy. Nejedná se tedy o čistě elektrické vozy, ale pomáhají si i spalovacími motory.

Kromě klasického Grand Cherokee 4xe byla představena i jeho terénní verze s označením Trailhawk taktéž v podobě plug-in hybridu. Ačkoliv Jeep chce do konce roku 2025 v každé ze svých kategorií nabízet jeden čistě elektrický vůz, zatím žádný takový model nepředstavil.

Pohon a trojice jízdních módů

Čistě na elektřinu nový Jeep ujede pouhých 40 km, jeho celkový dojezd má ale dosahovat až k 708 km. Pohonný systém obsahuje dva elektromotory s 400V baterií, dvoulitrový čtyřválec s turbodmychadlem a osmirychlostní automatickou převodovku. Dohromady Cherokee 4xe nabídne výkon 280 kW a kroutící moment 637 Nm.

V nabídce jsou tři jízdní módy. Hybridní mód využívá jak elektrický pohon, tak spalovací motor. Mód Electric pak pracuje s nulovými emisemi pouze na elektrický pohon. Mód eSave upřednostňuje spalovací motor a maximálně šetří energii z baterie.

Jeep myslel i na terénní využití vozu v podobě brodění a průjezdů hlubokými kalužemi. Veškerá elektronika by měla být dostatečně utěsněna a Cherokee 4xe by neměl mít problém ani s vodou sahající do výšky 60 cm. Oficiální cena vozu zatím nebyla odhalena, už podle loňského Wrangleru 4xe ale můžeme soudit, že bude mířit vysoko.