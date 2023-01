Jednu colu a k tomu mobil! Tajemný Coca-Cola Phone na prvním snímku

Kromě podoby se o něm neví prakticky nic

Nejspíše ho vyrobí Realme pro indický trh

Ve světě chytrých telefonů už nás překvapí jen máloco. Od zavedených výrobců se každoročně dočkáváme jen drobných posunů a i dříve progresivní značky pomalu ztrácejí své nasazení. Tu a tam se ovšem jakoby odnikud objeví kuriozita, která si zaslouží naši pozornost. Jednou z nich je i tajemný Coca-Cola Phone, jehož první render se šíří internetem.

Obrázek zachycuje pouze zadní část telefonu, které dominuje výrazný duální fotoaparát podpořený malou přisvětlovací LED. Hlavním tahákem je ovšem výrazná červená barva s logem světoznámého sladkého nápoje, čímž bezesporu vystupuje z řady nudných černých placek. Na podporu chystané novinky dokonce vznikl twitterový účet, avšak doposud se na něm neobjevil jediný příspěvek.

Velkou záhadou zůstává také to, kdo tento smartphone bude vyrábět. Mezi horkými favority je čínské Realme, které by mohlo pro tento účel zrecyklovat svůj model Realme 10 Pro. Ostatně Realme na svých stránkách začalo lákat na něco „velmi osvěžujícího“, což by mohl být právě telefon vyrobený ve spolupráci se známou značkou. Pokud jde o trhy, kde by se měl Coca-Cola Phone prodávat, v současnosti se spekuluje pouze o Indii. Zda se někdy dostane také na ten náš, pro tuto chvíli není jasné, nicméně pravděpodobnost je téměř nulová.