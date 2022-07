Jeden výrobce vládne všem. TSMC dominuje trhu s polovodiči

Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, známá pod zkratkou TSMC, je podle společnosti Counterpoint Research dominantním výrobcem polovodičů, alespoň za období leden – březen letošního roku. Z celkového trhu, který zahrnuje výrobu procesorů, mobilních čipsetů a telefonních modemů, si firma ukrojila podíl o velikosti rovných 70 procent. Druhý na pásce je jihokorejský Samsung se zbývajícími 30 procenty.

Oproti meziročnímu srovnání se trh propadl o 5 procent, avšak příjmy ze stejné období vzrostly o 23 procent. Kde Samsung oproti TSMC bodoval je výroba mobilních čipsetů, kde jeho podíl narostl na 60 procent, především díky zakázce na výrobu Snapdragonu 8 Gen 1 pro Qualcomm.

Stav na poli mobilních čipsetů ale nejspíše nebude Samsungu hrát do karet pořád. Analytická společnost předpokládá, že do konce roku se situace obrátí ve prospěch TSMC. Hlavním důvodem pro tento předpoklad jsou zakázky na výrobu čipsetů 4nm technologií, kterou využívá Snapdragon 8+ Gen 1. Kromě Qualcommu by kapacity TSMC mely využít také společnosti MediaTek a Apple.