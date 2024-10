Je Tim Cook ve finanční tísni? Prodává přes 200 tisíc akcií Applu

Generální ředitel Applu prodává akcie Applu v hodnotě okolo 50 milionů dolarů

Nejedná se o nerozvážnost či finanční tíseň, ale o pravidelný prodej akcií

Jeho mzda, odměny a náhrady mu ročně vynesou přibližně 1,3 miliardy korun

Bohatství člověka se nepočítá jen podle toho, kolik hotovosti má v peněžence či na bankovním účtu, ale také jaké vlastní nemovitosti nebo v jakých firmách má podíly. Mezi nejlukrativnější akcie na světě bezesporu patří ty od Applu, které má ve svém držení také část zaměstnanců, ať už bývalých, či současných. Mezi ně pochopitelně patří i současný generální ředitel Tim Cook, který vlastní přibližně 3,2 milionů akcií a v Applu má tedy podíl okolo 0,021 procent.

Proč prodává Tim Cook své akcie?

Ačkoli se to nemusí zdát jako velký podíl, opak je pravdou. Vzhledem k tomu, že jedna akcie Applu má v současnosti hodnotu okolo 225 dolarů (cca 5 160 korun), má podíl Cooka hodnotu přibližně 720 milionů dolarů, tedy něco přes 16,5 miliardy korun. I když je to poměrně solidní jmění, ze kterého Cook jistě pravidelně dostává dividendy (mimo jeho mzdy jakožto generálního ředitele), se samotnými akciemi v obchodě jen tak nezaplatíte.

Nyní se objevila zpráva, že Cook prodává 223 986 akcií Applu, což mu vynese přibližně 50 milionů dolarů (cca 1,1 miliardy korun). Generální ředitel giganta z Cupertina nicméně tento krok nedělá bez rozmyslu a ani se nejedná o indikaci toho, že se v Applu děje něco špatně – Cook prodává v říjnu akcie poměrně pravidelně, neboť právě na přelomu září a října dostává přibližně 200 tisíc akcií každý rok. Tato odměna je navázána na finanční výsledky Applu a tudíž se v průběhu let mění. V následujících letech tak jeho množství akcií naroste o další desítky tisíc, které opět pravděpodobně prodá.

Neznamená to tedy, že by byl Tim Cook na mizině, nebo že ví něco, co by mohlo být považováno za insider trading, tedy obchodování s akciemi na základě neveřejných informací. Nedostatkem financí Cook také netrpí – za loňský rok jeho základní mzda činila 3 miliony dolarů (cca 68 milionů korun), avšak na dalších odměnách dostal 47 milionů dolarů (cca 1 miliarda korun) v akciích, 10,7 milionů dolarů (cca 245 milionů korun) za dobré finanční výsledky společnosti a 2,5 milionů dolarů (cca 57 milionů korun) v dalších kompenzacích, jako jsou proplacení cestovních nákladů, výdaje na ochranku či proplacení nevyčerpané dovolené.