Je laserová televize budoucnost? Leica se vás o tom pokusí přesvědčit

Leica nevyrábí jen fotoaparáty a čočky, ale nově také televize

Laserový televizor Cine 1 nabídne špičkový obraz na úhlopříčce až 120“

Na evropský trh se podívá už ve druhém kvartále letošního roku

Leica je velký pojem především ve světě fotografie a výrobě čoček. Tato škatulka jí nicméně příliš nevyhovuje, o čemž svědčí její poslední produkt představený na veletrhu CES v Las Vegas. Kdo by čekal špičkový fotoaparát či objektiv ostrý jako břitva, ten by se šeredně spletl. Německá společnost se totiž pochlubila televizorem, a to ne jen tak ledajakým, nýbrž laserovým.

Leica Cine 1 je ve své podstatě projektor, který promítá obraz na zeď pod velmi ostrým úhlem. Předností laserové televize je poměrně slušný obraz, který není závislý na zobrazovacích panelech – ty jsou náchylné na poškození a jejich oprava se často nevyplatí. Navíc v jeho prospěch hraje také úspora místa, neboť je ve své podstatě jen relativně malou krabičkou.

Leica Cine 1 Laser TV

Laserová televize od firmy z Wetzlaru umí promítat obraz o úhlopříčce až 120 palců (cca 305 centimetrů) a pro čistý a jasný obraz ve 4K využívá čočky Summicron známé z jejích fotoaparátů. Pokud jde o životnost, výrobce slibuje přibližně 25 tisíc hodin přehrávání, což víceméně odpovídá prémiovým projektorům, které jsou na trhu dostupné již nyní. Zajímavostí je také operační systém, kterým je Google TV. Leica je tak pionýrem, co se týče nasazení softwarového řešení od Googlu v rámci laserových televizí a projektorů.

Pokud jde o samotný design, ten je stejně precizní jako fotoaparáty téže značky. Rám je z hliníku a nechybí ani automatická krytka chránící čočky před prachem. Co se týče dostupnosti, Leica Cine 1 bude k dispozici v Evropě ve druhém kvartále 2023 za prozatím neoznámenou cenu.