Jarní update Windows 10 je hotov. Program Insider prochází velkou proměnou

Letošní podzimní aktualizace Windows 10 měla podobu pouze servisního balíčku s několika drobnými změnami, větší množství novinek přinese update chystaný na jaro příštího roku. Patrně se jej dočkáme dříve, než bylo obvyklé v minulých letech; Microsoft totiž již nyní odstranil z testovacích verzí vodoznak, což je znamení, že je jarní update v cílové rovince.

Rychlý kanál aktualizací mění účel

O dokončení také svědčí fakt, že nejnovější testovací sestavení z rychlého kanálu aktualizací s číslem 19536 již nespadá do větve 20H1, ale do té příští. Microsoft zatím tuto větev nijak neoznačuje, neboť u rychlého kruhu aktualizací dochází k poměrně radikální změně – již nebude sloužit k nejrychlejšímu přísunu novinek chystaných do příští velké aktualizace, ale o jakýsi věčný beta kruh, který nebude vázán na konkrétní verzi systému, ale bude sloužit k experimentování s novými funkcemi. Ty se v příští ostré verzi mohou, ale také nemusí objevit.





K předčasnému zkoušení novinek, které testovacím sítem projdou do další ostré verze standardních „počítačových“ Windows 10 (20H2), budou nadále sloužit kruhy Slow a Release Preview.

Změny v testování mají podle Windows Central souvislost s nedávno uvedeným systémem Windows 10X. Ten totiž běží na hrstce zařízení a prototypů, které nejsou v prodeji, a z tohoto důvodu se Microsoft nemůže spoléhat na otestování novinek v rukách Insiderů. Proto nebudou v rámci rychlého kruhu aktualizací vypouštěné nové verze systému, ale spíše nové specifické funkce, které mohou být určené i pro Windows 10X.

A jaké experimentální funkce nejnovější sestavení s označením 19536 přináší?

Volitelné ovladače

Microsoft ve spolupráci s výrobci hardwaru používá k distribuci ovladačů výhradně službu Windows Update, ovšem existují i jiné alternativní metody (například stažení aktuálního ovladače spolu s doprovodným programem přímo ze stránek výrobce). Microsoft chce tyto alternativy podchytit také, proto ve Windows Update experimentuje s možností instalace volitelných ovladačů. To může být nápomocné například ve chvílích, kdy standardně nabízený ovladač z různých důvodů selhává.

Nastavení členů rodiny během instalace systému

Microsoft nabízí napříč všemi svými platformami různé funkce pro rodinu (zejména pro děti), např. filtrování obsahu, omezování času či zákaz nákupů v různých aplikacích apod. Redmondští v tomto sestavení experimentují s myšlenkou nastavit přístup pro jednotlivé členy domácnosti již během čisté instalace systému.

Tuto obrazovku ale máte možnost spatřit pouze v případě, kdy provedete aktualizaci na nejnovější sestavení a rozhodnete se pro obnovu systému.

Váš telefon: zobrazení až 2 tisíc fotografií a stopy po stylusu

Další novinka se týká aplikace Váš telefon, která slouží k propojení počítače a smartphonu s Androidem. Verze, která je zatím v ostrém provozu, umí zobrazit pouze posledních 25 naposledy pořízených fotografií, verze v tomto testovacím sestavení však umí zobrazit rovnou 2 000 fotografií.

Fotografie tak není nutné stahovat do počítače s telefonu, ale postačí je otevřít v aplikaci můj telefon a nadále s nimi pracovat; např. přetahovat do příloh emailu, do prezentací, apod. Pro fungování této novinky je vyžadován telefon s Androidem 7.0 a vyšším. Tato funkce bude brzy dostupná i Insiderům využívajících starších sestavení, než je to poslední.

Malování na telefonech bez podpory stylusu? Skrze Váš telefon žádný problém

Vybrané smartphony (zejména od Samsungu) umí skrze aplikaci Váš telefon zrcadlit obraz přímo na displej zařízení s Windows a odsud jej ovládat, ať už pomocí klávesnice, myši nebo dotyku. Nově přibývá experimentální funkce ovládání stylusem. Pokud si tedy na zařízení s Androidem nainstalujete některou z malovacích aplikací, můžete v ní skrze dotykovou plochu počítače malovat stylusem, přičemž využívat lze i pera citlivá na tlak.





Jak jsme psali v týdnu, aplikace Váš telefon se také nově naučila spojovat telefonní hovory, a to skrze prakticky jakýkoliv telefon s operačním systémem Android 7.0 a vyšším.

Známé chyby

Jelikož Microsoft změnil způsob testování v rychlém kanálu aktualizací, dá se počítat s tím, že se v nových sestaveních bude objevovat čím dál více chyb. Aktuální seznam těch přiznaných se víceméně shoduje s chybami aktuálně objevujícími se v testovacích sestaveních jarního updatu: