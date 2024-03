Jarní slevy na Steamu: Cyberpunk 2077, série Hitman nebo Baldur’s Gate 3

Jarní výprodej na Steamu je tady

V rámci slevového šílenství můžete ušetřit třeba na koupi Baldur’s Gate 3 nebo šesté Civilizace

Slevová akce trvá až do 21. března do 18:00

Jaro pomalu klepe na dveře a s ním přichází také jarní slevové šílenství na herním obchodě Steam. Jak bývá dobrým zvykem, i tentokrát najdete ve větší či menší slevě řadu povedených a oceňovaných titulů, které byste si neměli nechat ujít, pakliže vám ve sbírce chybí. Které hry patří mezi ty největší pecky v rámci jarního výprodeje na Steamu, jenž vám nesmí proklouznout mezi prsty?

Jarní výprodej na Steamu nabízí řadu her za sympatické ceny

Jedním z hlavních taháků je bezesporu oceňovaná hra Cyberpunk 2077, která se od svého vydání dočkala od CD Projekt RED značné péče. Aktuálně ji lze pořídit za 30 eur (cca 750 Kč). Minout byste neměli ani skvělé arkádové závody Forza Horizon 5, jenž momentálně seženete v základní verzi také za 30 eur. Za stejnou cenu, tedy 30 eur, můžete svou sbírku rozšířit například také o povedenou strategii Total War: Warhammer III, nebo také Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Zajímavá sleva je také na kolekci her Uncharted: Legacy of Thieves Collection, jenž lze pořídit za 25 eur (cca 630 Kč).

Vynechat byste neměli ani různé kolekce her, v rámci kterých můžete narazit na zajímavé slevy. Kupříkladu v rámci slev Star Wars kolekce si můžete pořídit povedený titul Star Wars Jedi: Fallen Order za příjemné 4 eura (cca 100 Kč), nejnovější trilogii Hitman v rámci Hitman kolekce můžete mít už za 28 eur (cca 700 Kč) a za zmínku určitě stojí také kompletní antologie Sid Meier’s Civilization VI, která může být vaše za poměrně těžko uvěřitelných 25 eur (cca 630 Kč).

Jarní výprodej ale potěší také fanoušky českých her – v rámci slev si můžete zakoupit také Euro Truck Simulator 2 za sympatických 5 eur (cca 125 Kč), středověké RPG Kingdom Come: Deliverance za cenu 6 eur (cca 150 Kč) nebo netradiční simulátor bezdomovce Hobo: Tough Life s cenou 12 eur (cca 300 Kč). Za zmínku stojí také skvělá hra Detroit: Become Human, kterou můžete pořídit za 16 eur (cca 400 Kč), případně také loňský RPG megahit Baldur’s Gate 3, který lze zakoupit už za 54 eur (cca 1350 Kč).

Jaké hry v rámci jarního výprodeje nejvíce zaujaly vás? Dejte nám vědět do komentářů.