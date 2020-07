Jako první ARM dostane MacBook. Který model půjde jako první?

Apple na vývojářské konferenci WWDC oznámil velkou počítačovou revoluci – ve svých Macích opustí procesory od Intelu a vsadí na vlastní čipy Apple Silicon. Tato změna bude probíhat zhruba dva roky, přičemž první plody tohoto snažení bychom měli sklidit již letos. Obvykle přesný informátor Ming-Chi Kuo nyní odhalil, který z jablečných počítačů se vlastních čipů dočká jako první.

Poprvé s ARMem už na konci letošního roku

Prvním ARMovým Macem se má stát 13,3“ MacBook Pro, který prý vstoupí do masové produkce v posledním kvartále letošního roku. Na pulty obchodů by se měl tento počítač dostat buď letos, nebo na začátku příštího roku.

Druhým ARMovým Macem by měl být MacBook Air, který se začne vyrábět jen o něco málo později, do prodeje by měl jít začátkem příštího roku. Ming-Chi Kuo tvrdí, že chystaný MacBook Air by mohl díky vlastnímu procesoru lákat na nižší cenu, což by mohlo nalákat od jablečného počítačového světa nové uživatele; v příštím roce gigant z Cupertina očekává odbyt mezi 18 a 20 miliony kusů.

Později v příštím roce bychom se měli dočkat nových MacBooků Pro s úhlopříčkami displejů 14,1 a 16“. Tyto počítače mají dostat nejen vlastní procesory, ale i zbrusu nový design. Výroba těchto počítačů má být zahájena v druhém nebo třetím kvartále příštího roku. V době představení těchto MacBooků by měla být významně omezena produkce současných modelů.