Jako Knight Rider? General Motors chystá asistenta na bázi ChatGPT

Automobilka General Motors prohlubuje partnerství s Microsoftem

Kromě platformy Azure má v plánu vývoj virtuálního asistenta založeném na ChatGPT

Ten by neměl jen plnit příkazy, ale pomáhat řidičům například s technickými problémy vozidla

Moderní automobily jsou čím dál tím chytřejší, především díky množství elektroniky, kterou disponují. Americká automobilka General Motors, pod kterou spadají například značky Cadillac, Pontiac či Chevrolet, experimentuje z hitem poslední doby, umělou inteligenci ChatGPT. Tu má automobilka v plánu využít jako součást širší spolupráce s Microsoftem a jeho cloudovou službou Azure, která zahrnuje i API ChatGPT.

Cílem využití jazykových modelů je vývoj virtuálního osobního asistenta, který by se měl v budoucnu nacházet ve vozech značek spadajících do koncernu General Motors. Viceprezident společnosti Scott Miller se v rozhovoru pro Reuters na toto téma rozpovídal a rozhodne nešetřil chválou na ChatGPT. Firma má v plánu využít umělou inteligenci v mnohem větším měřítku, než jen k vyhodnocování hlasových povelů – do budoucna by mohl hlasový asistent například poradit řešení potenciálního technického problému s vozidlem či napovědět, jak vyměnit píchlou pneumatiku méně zkušeným řidičům.

Podle Millera se nicméně asistent od General Motors nebude nezbytně chovat jako ChatGPT nebo Bing Chat, neboť společnost plánuje využít nad technologií od OpenAI vrstvu specifickou pro automobily. Spolupráce Microsoftu a General Motors bude probíhat na bázi dlouhodobého strategického partnerství, které zahrnuje nejen využívání ChatGPT, ale například také platformy Azure pro vývoj autonomních vozidel.