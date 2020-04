Jak zachránit padající raketu? Společnosti Rocket Lab k tomu stačí padák a vrtulníky

Společnost Rocket Lab úspěšně otestovala způsob, jak pomocí dvou helikoptér zachytit padající raketu. Zkouška se odehrála před několika týdny, kdy ještě nebyla zavedená karanténa. Ke zveřejnění videa však došlo až nyní. Jeden z vrtulníků upustil atrapu rakety, zatímco ten druhý ji úspěšně zachytili před dopadem na vodní hladinu.

Zachraňte rakety

Společnost Rocket Lab už nějakou dobu hledá způsob, jak vystřelené rakety zachránit před zničením, aby je mohla znovu využít. Už loni v srpnu se pochlubila poměrně detailním plánem, jak raketu při návratu z vesmíru zachytit. Cílem bylo sestrojit raketu, která by po průletu atmosférou aktivovala padák a výrazně tak zpomalila svůj pád. Následně by padák ještě ve vzduchu zachytila helikoptéra, čímž by raketu zachránila před pádem do hlubin oceánu.

Weeks ago, we did a little test. Electron is a step closer to becoming a reusable launch vehicle. https://t.co/HYKIIIqgq7 pic.twitter.com/OEvkHGr7tq — Rocket Lab (@RocketLab) April 8, 2020

Několik týdnů starý test se zaměřil především na poslední fázi výše popsaného manévru, tedy na samotné zachycení rakety. A jak lze vidět na přiloženém videu, zkouška byla úspěšná. Pokud by se společnosti Rocket Lab podařilo úspěšně otestovat také další části „záchranného“ procesu, mohla by v budoucnosti využívat rakety opakovaně. V současné době totiž musí pro každý let vyrábět kompletně novou.