Jak ušetřit za energie? Pomůžou LED žárovky i úsporné spotřebiče

Aktuální růst cen elektřiny znamená nezanedbatelný nárůst výdajů každého z nás. Nabízí se proto otázka, jak by se dalo ušetřit? Je jasné, že jedním z řešení je snížení spotřeby elektrické energie. Nemusí to však znamenat, že doma budete po tmě a svítit si budete jen svíčkami. Ukážeme vám, jak snížit spotřebu elektrické energie bez nutnosti narušení pohodlí.

Hlavní žrouti energie

Mezi hlavní žrouty elektrické energie patří hlavně velké spotřebiče. Jedná se zejména o lednici, mrazák nebo pračku. První dva jmenované spotřebiče navíc jedou nonstop. Vzhledem k tomu stojí za to zvážit, jestli nepřišel čas na jejich výměnu. Obzvlášť pokud je lednička stará více než 20 let, tak je opravdu velká šance na úsporu.

Než se však do výměny pustíte, tak si zjistěte, jaká je spotřeba vaší aktuální lednice. Hodnotu spotřeby naleznete na energetickém štítku. Samozřejmě je malá šance, že si tento štítek někde doma skladujete. Stačí si však zjistit o jaký model se jedná a veškeré údaje by měly být uvedeny na internetových stránkách výrobce. Pokud zjistíte, že vaše lednice patří do energetické třídy D nebo horší, pak se vám výměna jistě vyplatí. Pokud si totiž pořídíte novou lednici z energetické třídy A+ nebo lepší, tak uspoříte ročně až několik tisíc korun. Jen na úspoře pak můžete během pár let ušetřit víc peněz než kolik stála nová lednice.

LED žárovky jsou nejsnazší úspora

Po velkých spotřebičích je největším žroutem elektrické energie osvětlení. Obzvlášť, pokud ještě používáte klasické žárovky nebo zářivky. Oba typy mají oproti LED osvětlení podstatně vyšší spotřebu energie. Navíc mívají i menší životnost. Ta je u LED žárovek obvykle přes 20 000 hodin.

Jak moc ušetříte pomocí LED žárovky je jasné už podle hodnot příkonu. Pro nahrazení klasické, 60W, žárovky stačí cca 8-10W LED žárovka. U zářivky je pak stejně svítivým ekvivalentem 15W. Je tak zřejmé, že LED žárovka oproti zářivce přinese úsporu cca 33 až 46 % a oproti klasické žárovce je úspora zhruba 83 až 86 %. Vzhledem k tomu, že svícení stojí ročně až několik tisíc, to je velmi solidní úspora. Navíc pořizovací náklady na jednu LED žárovku dnes už nejsou nijak vysoké a můžete je sehnat i za pár stovek.

Klasická žárovka Zářivka LED žárovka 60 W 15 W 8 W

Tabulka srovnání spotřeby stejně silných žárovek

Správná teplota světla

Při výběru LED žárovky si dejte pozor na parametry. Jedním z nich je teplota světla. Obecně máte na výběr mezi LED žárovkami s teplým světlem, studeným světlem a barevnými LED žárovkami. Teplé světlo se hodí do místností, kde trávíte čas odpočinkem. Jedná se tak obvykle hlavně o obývací pokoj a ložnici. Bílé světlo se naopak hodí do technických místností, sklepa nebo třeba do garáže. Barevné LED žárovky umí vyzařovat jak teplé, tak i studené světlo. Vedle toho si můžete nastavit i barevné světlo. To můžete využít nejen při večírku nebo romantické večeři, ale také pro večerní odpočinek.

Tip: Modré světlo, které je součástí klasické bílé, vám může narušit spánek. Vystavení tomuto světlu může potlačovat uvolňování melatoninu a tím zpomalit večerní usínání. To ve výsledku vede k méně kvalitnímu spánku a horší regeneraci. Snadným řešením je využití barevné LED žárovky na které si večer nastavíte oranžové nebo červené světlo. Tyto odstíny neobsahují modré světlo, takže vaše přirozené biologické procesy budou probíhat tak, jak mají.

Dostatečná svítivost

Další parametr, který pozorně sledujte, je světelný tok žárovky. Ten se udává standardně v lumenech a vyjadřuje, jak silně dokáže žárovka svítit. V menším pokoji vám bude nejspíš stačit jedna LED žárovka se světelným tokem okolo 800 lumenů. Do větších místností se však vyplatí koupit více žárovek nebo sáhnout po stropním LED svítidle, které má vyšší výkon.

Chcete ještě více ušetřit?

Pokud chcete ještě více ušetřit, tak pro vás máme ještě jednu vychytávku. Ta vám nejen pomůže s úsporou, ale také vám usnadní život. Jedná se o pohybový senzor. Ten nalezne využití zejména u rodinných domů, kde ho můžete umístit ke vchodovým dveřím a spojit se světlem. Díky tomu se nebude stávat, že světlo zůstane zbytečně rozsvícené a navíc nebudete už nikdy muset po tmě hledat vypínač.