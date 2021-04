Jak těžit kryptoměny bez grafických karet? Jde to i s Nintendo Game Boy

Pokud byste rádi začali s těžbou kryptoměn, ale brání vám v tom současná situace na trhu s grafickými kartami, které jsou často předražené a hlavně vyprodané, máme pro vás řešení. Bitcoiny už můžete těžit i na 30 let starých kapesních konzolích. Sice to bude trvat déle, ale jde to!

Asi málokdo se bude pokoušet podobný kousek replikovat, nicméně je celkem s podivem, že to opravdu jde. YouTuber Stacksmashing vzal starý Nintendo Game Boy, přes Raspberry Pi Pico jej připojil k internetu a začal těžit opravdové bitcoiny. S rychlostí 0,8 hash za sekundu se ale jedná spíše o kuriozitu, než o efektivní způsob těžby.

Pro srovnání je nutno uvést, že běžný hardware určený pro těžbu dosahuje rychlostí i 125 miliardkrát vyšších. Game Boy tedy první bitcoin vytěží za několik kvadrilionů let. Pokud už to jsou řády, v kterých se ztrácíte, může vás potěšit alespoň nízká spotřeba konzole, protože běží na čtyři tužkové baterie.

Mining Bitcoin on the Game Boy

Watch this video on YouTube

Podle vyjádření Stacksmashinga bylo paradoxně relativně jednoduché těžbu na Game Boyi zprovoznit, ale mnohem složitější bylo jeho připojení k internetu. Pokud vás zajímá celý proces, můžete se inspirovat přímo u videa z daného kanálu.